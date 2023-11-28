Україна змінює підхід до мобілізації: що це за нововведення, — The Guardian Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Україна змінює підхід до мобілізації: що це за нововведення, — The Guardian

Український уряд планує змінити практику призову на військову службу, оскільки прагне зберегти боєздатність після майже двох років повномасштабної війни з росією.

Як повідомляє видання з посиланням на «високопоставленого чиновника», про зміни оголосять цього тижня. Вони включатимуть використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованого призову. Призовники зможуть обирати напрями служби, які відповідають їхнім навичкам.

«Деякі люди бояться померти, стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності… Тепер у нас є новий міністр з новим підходом», — сказав секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данилов.

Данилов сказав, що армія співпрацюватиме з двома найбільшими рекрутинговими компаніями України, щоб виявити людей з конкретними навичками, а також відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть йти на фронт, від спроб ухилитися від призову.

«Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошуватися ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть зголошуватися на конкретну посаду. Наприклад, потрібні зварювальники, механіки і так далі», — сказав Данилов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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