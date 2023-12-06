У Раді хочуть зобов’язати українців носити з собою військовий квиток — Finance.ua

У Раді хочуть зобов’язати українців носити з собою військовий квиток Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

У Раді хочуть зобов’язати українців носити з собою військовий квиток

Українців можуть зобов’язати носити з собою на постійній основі військовий квиток. Нині обговорюють можливість закріпити це на законодавчому рівні. Таке рішення дозволить покращити мобілізаційні процеси.

Про це на брифінгу повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та представник президента у ВР Федір Веніславський.

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Веніславський уточнив, що українців хочуть зобов’язати з певною метою. За його словами, це допоможе уникнути можливих питань та непорозумінь, пов’язаних із визначенням статусу особи щодо військової зобов’язаності під час воєнного стану. Тобто під час перевірки представники ТЦК відразу зможуть дізнатися дані про військовий облік військовозобов'язаного.

«Щоб уникнути питань, пов’язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним або не військовозобов'язаним, може отримати повістку чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку», — пояснив Веніславський.

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До слова, представники ТЦК та СП також радять українцям завжди мати з собою військовий квиток. Втім, такі вимоги не закріплені у чинному законодавстві.

Питання демобілізації

Веніславський розповів, що у Раді також розглядають питання щодо того, після якого строку служби військові, призвані за мобілізацією, зможуть звільнитися. Нардеп підкреслив, що це питання дуже складне й тривають дискусії.

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Як пояснив представник президента у парламенті, складність питання полягає у тому, що у чинному законодавстві не передбачено демобілізації в умовах воєнного стану. Крім того, Веніславський також додав, що у світовій історії не було випадків, коли в умовах повномасштабної війни існувала демобілізація військових.

«Пропонується упродовж 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції. Ми обговорюємо це питання», — повідомив Веніславський.

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