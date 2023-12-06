В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і рекомендованим листом — Finance.ua

В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і рекомендованим листом Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

В Раді готують законопроєкт про повістки е-поштою і рекомендованим листом

У Верховній Раді обговорюють питання можливості вручення повісток через електронну пошту і рекомендованим листом.

Про це заявив представник президента у Раді, член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський в інтерв'ю « РБК-Україна ».

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«Законопроект стосується безпосередньо питань мобілізації - він так і називається: проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, пов’язаних з удосконаленням питань мобілізації, військового обліку, проходження військової служби. У законопроекті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом», — заявив Веніславський.

Тобто, за його словами, сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб.

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«Це так звана публічна повістка», — додав він.

Щодо актуальності електронних поштових скриньок, в Україні вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані.

«Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон», — пояснює Веніславський.

Він розповів, що «ці норми є в законопроєкті, який ще напрацьовують.

«Він ще не зареєстрований. Дискусії ще продовжуються. Проте є всі шанси зареєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

депутати готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби;

у Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документу є депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко;

у Верховній Раді України повідомили деталі внесення змін у чинне законодавство стосовно мобілізації і звільнення з військової служби.

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Українська правда За матеріалами:

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