Одеська міська рада виплатить 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста — Finance.ua

Одеська міська рада виплатить 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста
Одеська міська рада прийняла рішення про виділення 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста.
Про це розповів у своєму виступі народний депутат та ініціатор рішення Олексій Гончаренко.
«Не тільки зброя, не тільки речі загальні, але і підтримка кожного конкретного Героя, який з Одеси. Це має бути завданням одеської громади», — заявив депутат.
Гончаренко також подякував за те, що програму, яку він ініціював, щодо виділення одноразової матеріальної допомоги кожному мобілізованому з Одеси, підтримали і депутати, і міський голова. Приєднатись до такої практики грошових виплат закликають також інші міста України.
Нагадаємо, українські військові за свій службовий обов’язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.
Кабінет міністрів України затвердив правила військового обліку, згідно з якими до кінця року всі роботодавці мають подати до ТЦК списки військовозобов'язаних.
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