До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК СП: що це означає — Finance.ua

До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК СП: що це означає Вчора 14:01

До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК СП: що це означає

Кабінет міністрів України затвердив правила військового обліку, згідно з якими до кінця року всі роботодавці мають подати до ТЦК списки військовозобов'язаних, сказано в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

Як пояснила адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН, роботодавці в Україні відповідно до правил військового обліку, що затверджені постановою Кабінету міністрів № 1487, щороку до 1 грудня мають подавати списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Хто має подати списки військовозобов'язаних

Ці списки мають подавати також:

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, що ведуть облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці;

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників. Або якщо це заклад освіти, то своїх здобувачів освіти.

Для чого це необхідно

«Подання списків здійснюється з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів з обліковими документами (даними) відповідних ТЦК СП, у яких вони перебувають на військовому обліку», — пояснила Марина Бекало.

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