Без черг та папок. Як буде працювати реєстр військовозобов'язаних — Finance.ua

Без черг та папок. Як буде працювати реєстр військовозобов'язаних Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Без черг та папок. Як буде працювати реєстр військовозобов'язаних

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних необхідний для того, аби відцифрувати інформацію про громадян та автоматизувати роботу військкоматів.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю РБК-Україна

Він зазначив, що єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» вводився в експлуатацію та наповнювався досить довго. Він з’явився раніше початку повномасштабного вторгнення рф.

За словами міністра, кожен військкомат володіє інформацією про військовозобов'язаних, але цю інформацію зберігає в «папочках».

«По суті, перша задача була — це відцифрувати ці папочки, внести їх в систему, для того, щоб ця інформація була онлайн. І коли ви приходите до військкомату, вона вся була в вашій справі і не потрібно було шукати цю інформацію. Тоді відразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, що взагалі відбувається з мобілізацією, а скільки є військовозобов'язаних, а де вони навчалися — тобто для того, щоб робити якесь прогнозування. Цей етап закінчився, більше ніж 90% вже відцифровано саме цієї інформації», — сказав він.

Федоров зазначив, що тепер все буде побудовано таким чином, що коли людина приходить у військкомат, дані вже знаходяться в цій системі. Таким чином, йдеться про автоматизацію роботи військкоматів, яка прибирає ці черги, віконця тощо. Це про сервіс в самому військкоматі.

З іншого боку, мова йде про якісні дані, які дозволяють ЗСУ та головнокомандувачу приймати управлінські рішення — яку кількість людей мобілізувати, хто йому потрібен і так далі.

«Це відкриває можливості відображення якихось документів, якщо ми говоримо про „Дія.Мілітарі“, наприклад, що ви є військовозобов'язаним, якщо це потрібно. Тобто з’являється реєстр, який можна використовувати. Ось в принципі для цього потрібен „Оберіг“», — додав він.

Федоров зазначив, що наразі при одруженні чоловік має сповістити про це військкомат. З появою єдиного реєстру ця інформація може змінюватися автоматично. Так, буде непотрібно кожного разу приходити в військкомат для того, щоб сповістити його про те, що в житті людини щось змінилося.

За його словами, є низка правил, коли людині потрібно приходити. Він впевнений, що 90% чоловіків порушували їх, адже навіть не знають про їхнє існування.

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«І я вам скажу, що я вже бачив кількох міністрів оборони, коли ми їх онбордили в цю тему, розповідали про проблематику, що так не може бути, то виявлялося, що кожен з них також повинен отримати штраф за те, що він або одружився і не прийшов, або у нього змінилося місто реєстрації і він там не прийшов і так далі», — розповів він.

Міністр сказав, що наразі немає жодного інтерфейсу комунікації громадян з військкоматами через реєстр. Йдеться лише про автоматизацію для спілкування співробітника військкомату з військовозобов'язаним — йому не потрібно буде бігти і брати папочку з документами.

«Напевно, ідеально для того, щоб також спростити процес, зробити певну комунікацію, коли людина зможе ставати на облік онлайн, не потрібно буде приходити у військкомат», — додав він.

Довідка Finance.ua:

закон про єдиний електронний реєстр був ухвалений Верховною Радою ще у 2017 році, формально його запустили у березні 2022 року, але без повної бази щодо військовозобов'язаних;

міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сенс е-реєстру військовозобов'язаних — у повній цифровізації процесів, щоб перевести всю інформацію до digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій.

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