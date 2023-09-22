До е-реєстру військовозобовʼязаних внесуть 33 відомості. Які персональні дані планують збирати — Finance.ua

До е-реєстру військовозобовʼязаних внесуть 33 відомості. Які персональні дані планують збирати Сьогодні 08:24 — Казна та Політика

До е-реєстру військовозобовʼязаних внесуть 33 відомості. Які персональні дані планують збирати

У ВР зареєстрували законопроєкт № 10 062 від 18 вересня 2023 року про електронний реєстр військовозобовʼязаних. У проєкті закону передбачається збір 33 відомостей про персональні дані призовників.

Згідно з проєктом, закону до персональних даних призовника, військовозобов'язаного та резервіста належать:

прізвище; власне ім'я (усі власні імена); по батькові (за наявності); дата народження; місце народження; стать; місце проживання та місце перебування, номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження); відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), а також дітей); реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії); відомості про громадянство; відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою; відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності); відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя особи; відомості про дату та мету виїзду за межі України та дату повернення на територію України; відомості про освіту та спеціальність; відомості про стан здоров’я (зокрема про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку; відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення); дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення; відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили; відомості про наявність (відсутність) судимості; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); відомості про статус ветерана війни; відомості по володіння іноземними мовами; відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю; відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації; відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну; відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну; відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом; відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами; відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання; відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності; відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню — виконавчі документи; відомості про осіб, зниклих безвісти.

У порівнянні з положенням чинного законодавства, до законопроєкту додали номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, мету для виїзду за межі України, дата і номер, короткий зміст протоколу щодо правопорушень, а також всі відомості, починаючи з № 22 до № 33 у переліку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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