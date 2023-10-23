Зарплати військовим склали більшу частину видатків на оборону, які цього року були закладені в бюджеті — Finance.ua
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Зарплати військовим склали більшу частину видатків на оборону, які цього року були закладені в бюджеті

Казна та Політика
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З більш ніж 1 трильйона гривень, який витрачено з бюджету на оборону цього року, майже 700 мільярдів гривень спрямовано на зарплату військовим. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Цьогоріч ми вже витратили на оборону більше 1 трильйона гривень. Майже половину всіх видатків загального фонду держбюджету», — написав він в телеграм.
Голова уряду уточнив, що з цих коштів 682 млрд грн спрямували на зарплати військовим. 349 млрд грн на підтримку Збройних Сил України — на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту.
Загалом із загального фонду держбюджету було витрачено 2 трлн 119 млрд грн. На соціальні програми пішло 386 млрд грн. Ще 102 млрд грн було виділено на медицину. 112 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам, тобто на підтримку українських регіонів.
За матеріалами:
УНН
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