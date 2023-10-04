Електронний реєстр військовозобов'язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, — Федоров Сьогодні 14:36 — Казна та Політика

Електронний реєстр військовозобов'язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, — Федоров

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» вже функціонує та постійно наповнюється інформацією.

Про це у коментарі Еспресо розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров також додав, що Мінцифри очікує бачення нової команди Міноборони.

«Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту. — Ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації», — заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров також розповів, що електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі «Оберігу» та якими вони будуть.

Нагадаємо, 6 вересня новопризначений міністр оборони Рустем Умєров одним з основних завдань на новій посаді назвав запуск єдиного реєстру призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.

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