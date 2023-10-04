Електронний реєстр військовозобов'язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, — Федоров — Finance.ua
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Електронний реєстр військовозобов'язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, — Федоров

Казна та Політика
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Електронний реєстр військовозобов'язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, — Федоров
Електронний реєстр військовозобов'язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, — Федоров
Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» вже функціонує та постійно наповнюється інформацією.
Про це у коментарі Еспресо розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров також додав, що Мінцифри очікує бачення нової команди Міноборони.
«Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту. — Ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації», — заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Федоров також розповів, що електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі «Оберігу» та якими вони будуть.
Нагадаємо, 6 вересня новопризначений міністр оборони Рустем Умєров одним з основних завдань на новій посаді назвав запуск єдиного реєстру призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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