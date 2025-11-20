Уряд перезапускає ринок лотерей уперше за 12 років Вчора 14:34 — Казна та Політика

Уряд перезапускає ринок лотерей уперше за 12 років

Кабінет Міністрів ухвалив постанову з новими правилами для операторів державних лотерей.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ринок понад 12 років працював у «сірій» зоні, без прозорої звітності, належного контролю та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до втрат для бюджету і створювало ризики зловживань.

Які зміни запроваджують

Нові правила передбачають:

відкриті конкурси для отримання ліцензій;

щорічні ліцензійні платежі понад 67 млн грн від трьох операторів;

електронну систему обліку, яка дає змогу відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;

унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб підтвердити легальність обладнання і запобігти підробкам.

Навіщо це потрібно

Зміни повертають лотерейний ринок у правове поле та створюють умови для реального контролю за його діяльністю.

Наступним кроком уряд називає оновлення Закону «Про державні лотереї», щоб припинити монополію, усунути прогалини в регулюванні та залучити міжнародних учасників і інвестиції.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні можуть з’явитися державні розіграші фіскальних чеків, або так звані чекові лотереї. Ініціатива має на меті легалізувати роздрібну торгівлю, зменшити частку тіньового бізнесу та збільшити надходження до бюджету.

ДПС вже розробила відповідний законопроєкт, який описує концепцію та порядок проведення таких лотерей.

