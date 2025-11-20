Соцвиплати у 2026 році: зростають ризики їх зменшення Вчора 14:00 — Казна та Політика

Економічна ситуація та високий дефіцит бюджету ставлять під сумнів стабільність соціальних виплат в Україні у 2026 році.

За попередніми прогнозами, державі доведеться шукати додаткові джерела фінансування, аби забезпечити пенсії, допомогу малозабезпеченим сім’ям та інші соціальні програми.

Уряд визнає, що ключовим фактором є залежність від міжнародної допомоги та кредитів. Якщо обсяги зовнішнього фінансування зменшаться, це може призвести до затримок або скорочення соціальних виплат.

Аналітики наголошують, що ризики посилюються через зростання витрат на оборону та відновлення інфраструктури. Водночас уряд обіцяє зберегти пріоритетність соціальних програм, але визнає: без підтримки міжнародних партнерів виконати всі зобов’язання буде складно.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує , що за 2025−2026 рр. з України виїдуть майже 400 тисяч громадян. Очікується, що навіть після завершення війни може бути нова хвиля міграції. Це, своєю чергою, спровокує ситуацію, що на відбудову країни доведеться залучати іноземців.

