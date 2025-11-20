Польща до кінця року зробить внесок у $100 мільйонів до програми PURL — Сікорський Вчора 20:20 — Казна та Політика

Польща до кінця цього року виділить 100 млн доларів США на ініціативу «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL) щодо закупівлі американської зброї для України.

Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ в четвер у Брюсселі повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.

«Я маю намір до кінця року виділити 100 мільйонів доларів з бюджету Міністерства закордонних справ на військову допомогу Україні за програмою PURL, що передбачає закупівлю американської зброї», — повідомив Сікорський.

Нагадаємо, у серпні Finance.ua писав , що США та НАТО створили новий механізм підтримки України — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримали можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.

Суть механізму полягає у формуванні списку обладнання та боєприпасів відповідно до запитів України. Ці запити погоджуються Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуються на регулярній основі.

Володимир Зеленський раніше заявляв , що Україна розраховує, що в межах програми PURL, яка передбачає закупівлю зброї в США, буде виділятись щонайменше 1 млрд доларів щомісячно.

Укрінформ

