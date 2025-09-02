Україна розраховує на $1 млрд щомісяця на закупівлю зброї США за програмою PURL — Finance.ua
Україна розраховує на $1 млрд щомісяця на закупівлю зброї США за програмою PURL

Україна розраховує, що в межах програми PURL, яка передбачає закупівлю зброї в США, буде виділятись щонайменше 1 млрд доларів щомісячно.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого відеозвернення.
«Хочу подякувати партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL. Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України — купувати в Америці. За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію», — розповів Зеленський.
За його словами, в програмі вже більше двох мільярдів доларів.
«Вересень теж має бути з відповідним результатом. Наша мета — не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно. І це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї — ракет для „петріотів“, „хаймарсів“, систем зброї, які потрібні для захисту наших міст», — додав президент.
Нагадаємо, США та НАТО створили новий механізм підтримки України — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримали можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.
Суть механізму полягає у формуванні списку обладнання та боєприпасів відповідно до запитів України. Ці запити погоджуються Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. Координуватиме постачання зброї НАТО.
За матеріалами:
Finance.ua
Зеленський
