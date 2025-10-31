Державний борг України перевищив 8 трлн грн Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Державний борг України перевищив 8 трлн грн

Станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8,02 трлн грн, або 194,2 млрд доларів США. Із цієї суми зовнішній борг складає 6,06 трлн грн (75,6%), або 146,8 млрд доларів, а внутрішній 1,96 трлн грн (24,4%), або 47,5 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У вересні 2025 року обсяг державного та гарантованого боргу збільшився на 78,4 млрд грн (1,63 млрд дол.) через зростання зовнішнього боргу завдяки надходженню пільгового фінансування від ЄС, Світового банку та урядів країн-партнерів.

Водночас державний внутрішній борг скоротився на 0,3 млрд грн.

Міністерство фінансів відзначає, що середньозважена вартість державного боргу продовжує знижуватись, а середній термін до погашення — збільшуватись.

На кінець вересня середньозважена ставка боргу становила 4,86% (проти 4,95% у серпні), а середній термін до погашення зріс до 12,7 років (з 12,64 роки місяцем раніше).

Структура держборгу

Переважну частину боргу (64%) становлять пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав.

Ще 23% - це цінні папери, випущені на внутрішньому ринку, 8% — єврооблігації, а близько 5% припадає на позики від комерційних банків та інших фінансових установ.

Інфографіка: Міністерство фінансів

За три квартали 2025 року Мінфін провів 133 аукціони ОВДП, залучивши 408,6 млрд грн. Рівень рефінансування ринкових облігацій становив 112%, зокрема:

у гривні — 118%;

у доларах США — 81%;

у євро — 87%.

У структурі державного та гарантованого боргу за валютою найбільша частка припадає на євро — 41,5%. Далі йдуть:

гривня — 22,8%;

долар США — 22,7%;

спеціальні права запозичення (СПЗ) — 9,7%;

інші валюти (фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) — 3,3%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що через повномасштабну війну держборг України зріс до рекордних рівнів. У 2026 році він перевищить 100% ВВП. Водночас Україна має зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом. Згідно з програмою EFF, держава повинна відновити стійкість боргу та досягти поступового зниження показника: до 82% ВВП у 2028 році та до 65% у 2033 році.

На українську економіку впливають руйнування інфраструктури, падіння ВВП у 2022 році, скорочення експорту та інфляція. Попри це економіка адаптується: зафіксовано зростання ВВП з 2023 року, збільшуються міжнародні резерви, а бізнес пристосовується до роботи в умовах війни. Проте з кожним роком зростає державний борг та дефіцит бюджету, у який закладають рекордні видатки на оборону. Як змінювалася економічна ситуація в Україні протягом великої війни — розповідаємо тут

