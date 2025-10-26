Як змінювалася економічна ситуація в Україні протягом великої війни Сьогодні 08:16 — Казна та Політика

Україна четвертий рік зазнає значних втрат через повномасштабне вторгнення рф. На економіку впливають руйнування інфраструктури, падіння ВВП у 2022 році, скорочення експорту та інфляція. Попри це економіка адаптується: зафіксовано зростання ВВП з 2023 року, збільшуються міжнародні резерви, а бізнес пристосовується до роботи в умовах війни. Проте з кожним роком зростає державний борг та дефіцит бюджету, у який закладають рекордні видатки на оборону.

Видання «Слово і діло» розповідає, як змінювалася економічна ситуація в Україні протягом повномасштабної війни.

Інфляція, ВВП, та курс долара

Після початку російського вторгнення у 2022 році та падіння на 28,8% економіка відновилася на 5,5% у 2023 році, проте дещо сповільнила темпи зростання у 2024 році (+2,9% ВВП).

Серед причин — загальне падіння промислового виробництва та експорту. До того ж мільйони українців виїхали за кордон, а сотні тисяч чоловіків пішли до армії, що призвело до скорочення ринку праці. Згідно з прогнозом МВФ на 2025 рік, зростання ВВП може становити 2%.

Номінальний ВВП на душу населення України зріс з 4,69 тис. доларів у 2022 році до 5,33 у 2023 році, та 5,72 у 2024-му.

Зростання можна пояснити відновленням економіки після падіння у 2022 році.

Прогнози МВФ на 2025 рік передбачають відносно уповільнені темпи зростання порівняно з попередніми роками — до 6,38 тис.доларів. Причиною стриманих прогнозів фінансистів можуть бути безпекові фактори країни, яка ще перебуває у стані війни.

Після початку великої війни в Україні також суттєво зросла інфляція. Найвищий рівень було зафіксовано у 2022 році, коли вона сягнула 26,6%.

Основними причинами стали руйнування виробництв, порушення логістики та збільшення виробничих витрат, зросли ціни на ліки, продукти, товари та низку послуг.

У 2023 та 2024 роках інфляція була порівняно нижчою — 5,1% та 12% відповідно. За прогнозами МВФ, інфляція має сповільнюватися і до кінця 2025 року становитиме близько 9%.

Водночас курс долара в Україні продовжує зростати:

у 2022 році середньорічний показник був на рівні 32,37 грн/долар;

у 2023-му — 36,58 грн/долар;

у 2024 році долар вперше перевищив позначку у 40 грн/дол.;

за перші три квартали 2025 року середній курс американської валюти в Україні становить 41,59 грн/долар.

Дефіцит бюджету, державні запозичення та держборг

Протягом чотирьох років дефіцит держбюджету значно зріс. У 2022 році він становив 915 млрд грн, у 2023 зріс до 1 трлн 337 млрд грн, у 2024 — 1 трлн 359 млрд грн.

Граничний дефіцит бюджету у 2025 році визначено на рівні 1 трлн 891 млрд грн. Причиною дефіциту державного бюджету стало зокрема те, що Україна мусить оборонятися від агресора, і тому видатки на оборону та безпеку значно перевищували доходи.

Також на наповнення бюджету вплинуло зменшення доходів від податків тих галузей, які скоротили обсяги виробництва через війну.

На наступний рік дефіцит бюджету прогнозується на рівні до 18,4% ВВП (на 3,9 відсоткового пункта менше, ніж у 2025 році).

Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік попередньо оцінюється у 2 трлн 79 млрд гривень. Варто зазначити, що зростання економіки наступного року залежатиме, зокрема, від стабільності міжнародної допомоги.

В умовах великої війни значно зросли державні запозичення, які Україна використовує для фінансування державного бюджету, зокрема, для покриття витрат, пов’язаних із захистом від російської агресії. Це, в свою чергу, призводить до зростання державного боргу.

На кінець 2022 року загальний державний та гарантований державою борг становив 111,45 млрд дол., державні запозичення — 1,3 трлн грн.

На кінець 2023 року державний борг зріс до 145,32 млрд дол., а державні запозичення складали — 1,7 трлн грн.

У кінці 2024 загальний борг держави становив вже 166,06 млрд дол., а сума запозичень сягала 1,8 трлн грн.

Станом на кінець серпня 2025 року державний борг України становив 192,58 млрд дол. Фактичні державні запозичення до державного бюджету за січень-серпень 2025 року становили 1,24 трлн грн.

Міжнародні резерви України

З 2022 по 2025 рік міжнародні резерви України значно зросли завдяки міжнародній фінансовій допомозі. У перший рік вторгнення рф міжнародні резерви України становили 28, 49 млрд дол.

Протягом 2023 року вони зросли до понад 40,51 млрд дол., а за 2024 рік — до 43,8 млрд дол. Станом на кінець вересня поточного року обсяг міжнародних резервів оцінюється у 46,64 млрд дол.

Зазначимо, що більшу частину грошових надходжень від міжнародних партнерів Україна отримує переважно через рахунки Світового банку, а також в межах інструментів Ukraine Facility та G7.

