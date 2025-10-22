0 800 307 555
Рахункова палата назвала головні ризики бюджету-2026

Казна та Політика
54
Проєкт державного бюджету на 2026 рік сформовано на основі стриманих макроекономічних прогнозів, затверджених урядом за песимістичним сценарієм. Проте навіть за таких умов існують значні ризики його невиконання.
На цьому наголосила Голова Рахункової палати Ольга Піщанська під час представлення у Верховній Раді висновків за результатами експертизи законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік.

Контекст

21 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд проєкту держбюджету-2026 у першому читанні. Відповідно до законодавства, Рахункова палата проводить його експертизу та подає парламенту висновки, які допомагають ухвалювати зважені рішення.

Основні ризики: енергетика, допомога партнерів і нестача коштів

«Ризики неналежного виконання бюджету у 2026 році залишаються високими. Насамперед через вразливість енергетичного сектору та значну залежність України від допомоги міжнародних партнерів.
Ключовим пріоритетом залишиться обороноздатність і безпека держави. При цьому є ризики недостатності коштів для забезпечення мінімально необхідних потреб", — зазначила Ольга Піщанська під час виступу у сесійній залі.
За висновками Рахункової палати, міжнародна допомога залишатиметься одним із головних джерел фінансування державних потреб — 39,8% усіх надходжень. Водночас їх отримання напряму залежить від політики партнерів та темпів проведення внутрішніх реформ.
Голова Рахункової палати звернула увагу народних депутатів на збільшення боргового навантаження: у 2026 році загальний обсяг державного боргу перевищить 106% ВВП, а витрати на його погашення та обслуговування становитимуть 1,2 трлн грн.
Аудити Рахункової палати допомагають виявляти системні ризики

Піщанська наголосила, що своєчасне виконання рекомендацій Рахункової палати сприяє підвищенню ефективності державного управління та пошуку додаткових джерел наповнення бюджету.
«Заради стійкості економіки ми наполягаємо на вчасному виконанні наших рекомендацій. Зокрема, реалізація висновків аудитів у сферах грального бізнесу, діяльності АРМА та Бюро економічної безпеки сприятиме ефективнішому управлінню державними активами та наповненню бюджету», — підкреслила Голова Рахункової палати.
Вона також відзначила важливість виконання рекомендацій за результатами аудитів щодо захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та розмінування земель сільськогосподарського призначення.
Раніше Finance.ua повідомляв, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головним пріоритетом залишаються видатки на оборону, але після цьогорічної паузи уряд також планує підвищити соціальні стандарти.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
