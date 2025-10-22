У Раді розповіли, чи продовжуватимуть податкові пільги на імпорт електромобілів на 2026 рік Сьогодні 16:26 — Казна та Політика

У Раді розповіли, чи продовжуватимуть податкові пільги на імпорт електромобілів на 2026 рік

Верховна Рада не буде продовжувати на 2026 рік податкові пільги, які звільняють імпорт електромобілів в Україну від сплати ПДВ і мита.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Пільга по електрокарах не буде продовжена на наступний рік», — заявив Гетманцев.

Він зазначив, що лобісти, пов’язані з імпортерами електромобілів, намагалися включити відповідну правку під час розгляду держбюджету у першому читанні. За його словами, ухвалення такої норми призвело б до втрати державним бюджетом близько 30 млрд грн. Ця сума пропорційна з додатковими надходженнями від банківського сектору.

Чому правка не пройде

Гетманцев пояснив, що правка не буде врахована з двох причин:

Вона подана через законопроєкт про держбюджет, що суперечить одразу двом законам і не може бути підтримана до другого читання. Вона стосується лише першого читання, тому, за словами депутата, створює «хибну надію» для імпортерів.

«Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками», — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, у середу, 22 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головним пріоритетом залишаються видатки на оборону, але після цьогорічної паузи уряд також планує підвищити соціальні стандарти.

з 25% до 50%. Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал. У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт № 14097 про підвищення податку на прибуток для банків. Згідно з законопроєктом, ставка податку для банків зросте. Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал.

Як писали раніше експерти Інституту досліджень авторинку, у вересні електромобілі вперше очолили сегмент нових авто і зміцнили позиції серед уживаних. Втім, нинішній ажіотаж має тимчасовий характер. Основним стимулом зростання є дія податкових пільг. З 1 січня 2026 року повернення ПДВ на розмитнення збільшить вартість електромобілів щонайменше на 20%.

Отже, рекорди вересня — це не лише показник високого попиту, а й реакція ринку на очікуване подорожчання. Українські покупці та імпортери намагаються використати останні місяці пільгових умов, поки придбання електрокарів залишається максимально вигідним.

