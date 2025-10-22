0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Раді розповіли, чи продовжуватимуть податкові пільги на імпорт електромобілів на 2026 рік

Казна та Політика
121
У Раді розповіли, чи продовжуватимуть податкові пільги на імпорт електромобілів на 2026 рік
У Раді розповіли, чи продовжуватимуть податкові пільги на імпорт електромобілів на 2026 рік
Верховна Рада не буде продовжувати на 2026 рік податкові пільги, які звільняють імпорт електромобілів в Україну від сплати ПДВ і мита.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
«Пільга по електрокарах не буде продовжена на наступний рік», — заявив Гетманцев.
Він зазначив, що лобісти, пов’язані з імпортерами електромобілів, намагалися включити відповідну правку під час розгляду держбюджету у першому читанні. За його словами, ухвалення такої норми призвело б до втрати державним бюджетом близько 30 млрд грн. Ця сума пропорційна з додатковими надходженнями від банківського сектору.

Чому правка не пройде

Гетманцев пояснив, що правка не буде врахована з двох причин:
  1. Вона подана через законопроєкт про держбюджет, що суперечить одразу двом законам і не може бути підтримана до другого читання.
  2. Вона стосується лише першого читання, тому, за словами депутата, створює «хибну надію» для імпортерів.
«Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками», — підсумував Гетманцев.
Нагадаємо, у середу, 22 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головним пріоритетом залишаються видатки на оборону, але після цьогорічної паузи уряд також планує підвищити соціальні стандарти.
Читайте також
У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт № 14097 про підвищення податку на прибуток для банків. Згідно з законопроєктом, ставка податку для банків зросте з 25% до 50%. Оподаткування діятиме з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, і ставка нараховуватиметься раз на квартал.
Як писали раніше експерти Інституту досліджень авторинку, у вересні електромобілі вперше очолили сегмент нових авто і зміцнили позиції серед уживаних. Втім, нинішній ажіотаж має тимчасовий характер. Основним стимулом зростання є дія податкових пільг. З 1 січня 2026 року повернення ПДВ на розмитнення збільшить вартість електромобілів щонайменше на 20%.
Отже, рекорди вересня — це не лише показник високого попиту, а й реакція ринку на очікуване подорожчання. Українські покупці та імпортери намагаються використати останні місяці пільгових умов, поки придбання електрокарів залишається максимально вигідним.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems