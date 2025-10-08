Український авторинок переходить на електрику: вересень показав рекорд Сьогодні 21:04 — Технології&Авто

Розподіл типів пального на українському ринку легкових авто зазнає помітних змін. Якщо раніше беззаперечним лідером залишався бензин, то тепер дедалі більше водіїв обирають електромобілі та гібриди.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Внутрішній ринок

Структура внутрішнього ринку залишається відносно стабільною. Бензинові авто утримують лідерство з часткою 43%, без змін порівняно з попереднім періодом. Дизель посідає друге місце (28,5%), дещо знизившись на 0,6 в.п.

Частка авто з газобалонним обладнанням (ГБО) зросла до 21,2% (+0,3 в.п.), частка електромобілів до 4,9% (+0,2 в.п.).

Інфографіка: eauto.org.ua

Імпорт вживаних авто

Саме імпорт уживаних машин є головним рушієм змін паливної структури. Хоча бензинові авто все ще домінують (44,1%), їхня частка скоротилася на 3,4 в.п.

Натомість частка електромобілів зросла до 28,5% (+2,9 в.п.), що є рекордним показником. Це підтверджує, що саме електричні моделі нині найчастіше обирають для ввезення в Україну, зокрема через дію податкових пільг.

Дизель стабілізувався на рівні 19,1% (+0,8 в.п.), тоді як гібриди (5,2%) дещо втратили позиції через конкуренцію з повноцінними електромобілями.

Інфографіка: eauto.org.ua

Нові легкові авто

У цьому сегменті відбулися найпомітніші зміни. Вперше в історії українського ринку електромобілі (33,9%) стали абсолютними лідерами, показавши приріст на 5,9 в.п. Це результат активного виходу китайських брендів і наближення дати повернення ПДВ на розмитнення електрокарів.

Частка бензинових авто зменшилася до 31,3%, гібридів до 20,2%, а дизель просів до 14,3% (-2,6 в.п.).

Інфографіка: eauto.org.ua

Електромобілі — нові лідери ринку

У вересні електромобілі вперше очолили сегмент нових авто і зміцнили позиції серед уживаних. Цей тренд свідчить про незворотний перехід автопарку України до електрифікації.

Втім, нинішній ажіотаж має тимчасовий характер. Основним стимулом зростання є дія податкових пільг. З 1 січня 2026 року повернення ПДВ на розмитнення збільшить вартість електромобілів щонайменше на 20%.

Отже, рекорди вересня — це не лише показник високого попиту, а й реакція ринку на очікуване подорожчання. Українські покупці та імпортери намагаються використати останні місяці пільгових умов, поки придбання електрокарів залишається максимально вигідним.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

