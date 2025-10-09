Tesla представила нові доступні версії Model 3 і Model Y у комплектації Standard (фото, відео) 09.10.2025, 00:44 — Технології&Авто

Tesla представила нові доступні версії Model 3 і Model Y у комплектації Standard (фото, відео)

Незважаючи на всі гучні обіцянки Ілона Маска щодо революційних бюджетних електромобілів Tesla за останні кілька років, широко очікувані доступні версії з’явилися доволі скромно, без зайвого галасу. Як і очікувалося після витоків інформації, новинка по суті є значно здешевленою версією Tesla Model Y.

Про це пише IONITY.

Tesla несподівано представила й дешевшу Model 3. Обидва електромобілі тепер мають нову комплектацію Standard.

Оновлення лінійки та нижчі ціни

Поряд із цими запусками, Tesla оновила свою лінійку комплектацій. Базові версії тепер називаються Standard, тоді як моделі середнього класу Long Range перейменовані на Premium. Флагмани Performance обох автомобілів залишаються на вершині ієрархії.

Ціна Model 3 Standard починається від $36 990, що на $5500 менше, ніж попередня базова модель Long Range із заднім приводом. Model Y Standard коштує від $39 990, що на $5000 менше порівняно з її еквівалентом Premium із заднім приводом.

Обидві моделі мають один двигун, задній привід і менший акумулятор ємністю 69 кВт-год, де на один модуль менше, ніж зазвичай.

Model Y Standard

Починаючи з Model Y Standard, запас ходу, оцінений EPA, становить приблизно 517 км, це менше, ніж 575 км, пропоновані версією RWD Premium. Розгін також набагато повільніший, досягаючи 100 км/год за 6,8 секунди, порівняно з 5,4 секунди у Premium. Максимальна швидкість залишається незмінною — 200 км/год.

Однак технічні характеристики розповідають лише половину історії. Tesla позбулася настільки багатьох елементів, що візуально автомобіль зазнав значних змін.

Зникла середня частина світлової панелі. Передній бампер також спростили, переробивши повітрозабірники, а елементи освітлення тепер інтегровані у фари. На задній частині фірмові задні ліхтарі Juniper втратили свою центральну смугу.

Нові, менші 18-дюймові колеса входять у стандартну комплектацію, хоча доступна й 19-дюймова опція. Спрощені ковпаки коліс навряд чи отримають нагороди за стиль, проте додаткова боковина шини має покращити комфорт їзди. Вибір кольорів обмежений трьома: стандартний сірий Stealth, а також перлинно-білий за $1000 та діамантово-чорний за $1500.

Найбільші зміни помітні всередині. Веганські шкіряні сидіння замінили текстильними вставками, а центральна консоль тепер має велике відкрите відділення, нагадуючи утилітарне компонування Cybertruck.

Скасували вентиляцію передніх сидінь та підігрів задніх сидінь. Пасажири заднього ряду втратили свій 8-дюймовий розважальний екран, отримавши натомість механічні вентиляційні отвори. Водій також отримав кермо з ручним регулюванням замість електричного.

Якщо заглибитися в технічні характеристики, можна виявити ще кілька недоліків. Tesla знизила якість аудіосистеми, оснастивши цю версію сімома динаміками замість 15-динамічної системи та сабвуфера, які є у вищих комплектаціях. Зникли також FM/AM-радіо, HEPA-фільтр та «режим захисту від біологічної зброї».

Навіть бічні дзеркала тепер складаються вручну і не мають автоматичного затемнення; автоматичне керування також видалили. Сидіння другого ряду, які в інших комплектаціях мали електропривод, тепер складаються вручну. Зникло й амбієнтне освітлення.

Якщо поглянути вгору, можна помітити найбільш очевидну зміну. Model Y Standard проміняла свій прозорий дах на звичайну обшивку стелі зі звукопоглинальним матеріалом над нею. Але скляний дах нікуди не подівся, він просто ховається під новою обшивкою стелі. Очевидно, Tesla вирішила, що економічно вигідніше залишити скло на місці, ніж витрачати час і гроші на розробку належного металевого даху.

Усе інше залишається незмінним: від 15,4-дюймового сенсорного екрана, який служить одночасно панеллю приладів та інформаційно-розважальною системою, до підрульових важелів.

Model 3 Standard

Переходячи до Model 3 Standard, запас ходу, оцінений EPA, становить приблизно 584 км, це менше, ніж 584 км у версії RWD Premium. Седан розганяється до 100 км/год за 5,8 секунди і має ту саму максимальну швидкість 200 км/год.

Візуально зовнішні оновлення стриманіші, ніж у Model Y. Оскільки автомобіль не мав особливих надмірностей спочатку, основні відмінності полягають у менших 18-дюймових колесах, які повинні забезпечити трохи комфортнішу їзду. Залишається те саме тріо варіантів фарбування: стандартний сірий, опціональний білий та чорний.

Всередині салон дотримується того ж плану скорочення витрат, що й Model Y Standard, хоча є один помітний виняток: скляний дах залишається. Текстильні сидіння замінили веганську шкіру, кермо регулюється вручну, задній сенсорний екран видалили, а аудіосистему спростили. Усі інші недоліки, зазначені в стандартній версії Model Y, включно зі зміною амортизаторів, зберігаються і тут.

IONITY За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.