ТОП-10 найкращих електромобілів року

Kia EV3 назвали найкращим електромобілем 2025 року за версією експертів Autocar.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Серед основних переваг Kia EV3 фахівці називають:

великий запас ходу для свого сегмента,

зручна інформаційно-розважальна система,

просторий салон,

місткий багажник.

ТОП-10 найкращих електромобілів

Kia EV3 Hyundai Ioniq 5 N Cupra Born Renault 5 EV Volkswagen ID.7 Porsche Taycan Rolls-Royce Spectre Tesla Model 3 BMW i7 Skoda Elroq

Зазначимо, що за результатами вересня на українському ринку вперше бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID. Unyx

Лідери ринку електрокарів в Україні

Серед вживаних «електричок»:

BYD Song Plus EV; Honda eNS1; Volkswagen ID. Unyx; Zeekr 7X; Audi Q4 e-tron.

Серед нових електромобілів:

Tesla Model Y; Tesla Model 3; Nissan Leaf; Kia Niro EV; Hyundai Kona Electric.

Раніше Finance.ua писав , що з початком наступного року українці, які мають намір придбати електромобіль, втратять можливість скористатися податковими пільгами. Експерти передбачають, що це призведе до збільшення імпорту електрокарів у жовтні-листопаді, коли люди поспішатимуть скористатися вигідними умовами.

