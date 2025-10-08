ТОП-10 найкращих електромобілів року
Kia EV3 назвали найкращим електромобілем 2025 року за версією експертів Autocar.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Серед основних переваг Kia EV3 фахівці називають:
- великий запас ходу для свого сегмента,
- зручна інформаційно-розважальна система,
- просторий салон,
- місткий багажник.
ТОП-10 найкращих електромобілів
- Kia EV3
- Hyundai Ioniq 5 N
- Cupra Born
- Renault 5 EV
- Volkswagen ID.7
- Porsche Taycan
- Rolls-Royce Spectre
- Tesla Model 3
- BMW i7
- Skoda Elroq
Зазначимо, що за результатами вересня на українському ринку вперше бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID. Unyx
Лідери ринку електрокарів в Україні
Серед вживаних «електричок»:
- BYD Song Plus EV;
- Honda eNS1;
- Volkswagen ID. Unyx;
- Zeekr 7X;
- Audi Q4 e-tron.
Серед нових електромобілів:
- Tesla Model Y;
- Tesla Model 3;
- Nissan Leaf;
- Kia Niro EV;
- Hyundai Kona Electric.
Раніше Finance.ua писав, що з початком наступного року українці, які мають намір придбати електромобіль, втратять можливість скористатися податковими пільгами. Експерти передбачають, що це призведе до збільшення імпорту електрокарів у жовтні-листопаді, коли люди поспішатимуть скористатися вигідними умовами.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найкращих електромобілів року
Купівля вживаного авто: як розпізнати колишнє таксі та чому це важливо
OpenAI дозволила користувачам ChatGPT підключатися до сторонніх додатків у чат-боті
Європейські водії назвали найбільш проблемний кросовер
Платні автономери: коли за їх передачу доведеться заплатити
В Україні введуть систему штрафних балів для водіїв: як буде діяти