ТОП-10 найкращих електромобілів року

59
ТОП-10 найкращих електромобілів року
ТОП-10 найкращих електромобілів року, www.edmunds.com
Kia EV3 назвали найкращим електромобілем 2025 року за версією експертів Autocar.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Серед основних переваг Kia EV3 фахівці називають:
  • великий запас ходу для свого сегмента,
  • зручна інформаційно-розважальна система,
  • просторий салон,
  • місткий багажник.

ТОП-10 найкращих електромобілів

  1. Kia EV3
  2. Hyundai Ioniq 5 N
  3. Cupra Born
  4. Renault 5 EV
  5. Volkswagen ID.7
  6. Porsche Taycan
  7. Rolls-Royce Spectre
  8. Tesla Model 3
  9. BMW i7
  10. Skoda Elroq
Зазначимо, що за результатами вересня на українському ринку вперше бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID. Unyx

Лідери ринку електрокарів в Україні

Серед вживаних «електричок»:
  1. BYD Song Plus EV;
  2. Honda eNS1;
  3. Volkswagen ID. Unyx;
  4. Zeekr 7X;
  5. Audi Q4 e-tron.
Серед нових електромобілів:
  1. Tesla Model Y;
  2. Tesla Model 3;
  3. Nissan Leaf;
  4. Kia Niro EV;
  5. Hyundai Kona Electric.
Раніше Finance.ua писав, що з початком наступного року українці, які мають намір придбати електромобіль, втратять можливість скористатися податковими пільгами. Експерти передбачають, що це призведе до збільшення імпорту електрокарів у жовтні-листопаді, коли люди поспішатимуть скористатися вигідними умовами.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
