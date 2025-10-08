Купівля вживаного авто: як розпізнати колишнє таксі та чому це важливо Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Купівля вживаного авто: як розпізнати колишнє таксі та чому це важливо

Купівля вживаного автомобіля може бути чудовим способом заощадити гроші, але покупці мають знати, що саме вони купують. Деякі вживані автомобілі могли раніше використовуватися в таксі, поліції чи службі прокату, зазвичай маючи більше зношення і коштуючи дешевше.

Про це пише carVertical

Продавці не завжди розкривають ці дані, що може ускладнити прийняття зваженого рішення.

Ознаки того, що автомобіль використовувався в службі таксі

Таксі чи автомобілі спільного використання проходять через досить унікальний набір умов водіння, що сильно відрізняється від особистих транспортних засобів.

Вони часто їздять змінами по 12 годин, їх двигуни довше перебувають в роботі, іноді годинами працюючи на холостому ходу. Постійне використання не дає двигуну відпочити, що, природно, призводить до більшого зношення з часом.

Часті зупинки та рушання з місця в міських умовах навантажують підвіску та зчеплення, призводячи до передчасного зношення. Попри те, що таксі зазвичай добре доглядають, планове обслуговування не може вирішити всі потенційні проблеми інтенсивного використання.

Певні моделі мають більше шансів виявитися колишніми таксі, ніж інші. Це Mercedes-Benz класу E, Toyota Prius, Hyundai Ioniq, Toyota Corolla, Škoda Octavia чи Škoda Superb. Дедалі більше гібридних та акумуляторно-електричних моделей залучають для перевезення пасажирів.

Історія частого обслуговування

Таксомоторні компанії часто дотримуються суворих графіків обслуговування, щоб якомога довше експлуатувати автомобілі. Якщо записи про обслуговування внесені частіше, ніж зазвичай, це може означати роботу в таксі. Регулярне обслуговування — це позитивний момент, але надмірне обслуговування може свідчити про інтенсивне використання.

Більший пробіг

Автомобіль з великим пробігом для свого віку — це явний тривожний сигнал. Таксі швидко накопичує кілометри через постійну роботу — до 3−4 разів більше за звичайні автомобілі.

Надмірне зношення салону

Автомобіль, що раніше працював у таксі, часто має значне зношення салону через інтенсивне щоденне використання. Покупці мають уважно оглянути салон, адже надмірне зношення може свідчити про значний пробіг автомобіля та часте перевезення пасажирів.

Ключові зони перевірки: кермо, важіль перемикання передач і педалі, що можуть мати більше зношення, ніж очікується з огляду на вік. Сидіння, особливо задні, також слід уважно оглянути. У приватному транспортному засобі задні сидіння зазвичай мають мінімальне зношення, але в колишньому таксі вони можуть мати помітні сліди використання.

Додаткові ознаки: просвердлені отвори чи клейкі сліди на панелі приладів, де могли бути встановлені таксометри чи інше обладнання. Покупці також мають оглянути панелі задніх дверей і спинки передніх сидінь — часте використання може спричинити потертості й пошкодження матеріалів.

Характерний колір кузова

Таксі купують чи фарбують у характерні кольори (наприклад, жовтий) для кращого розпізнання. Якщо автомобіль має незвичний колір, його могли пофарбувати, приховуючи історію.

Покупці мають оглянути лакофарбове покриття щодо невідповідностей, особливо навколо дверних рам, адже нерівномірне забарвлення чи текстура можуть свідчити про ремонт.

Стан фарби на окремих ділянках

Покупці мають перевірити стан фарби навколо ручок задніх дверей і точок доступу, адже в цих місцях можуть бути подряпини чи стерта фарба від частого використання. Крім того, слід перевірити наявність темних плям або слідів на даху, де міг бути встановлений знак таксі. Ці ознаки комерційного використання можуть з’явитися й на дверях, де розміщували наклейки чи наліпки.

Салон може бути ще вологим

Перед продажем таксомоторні компанії часто проводять ретельне прибирання салону, іноді знімаючи сидіння та килимки для миття під тиском. Волога, сирість чи сильний запах мийного засобу в салоні може вказувати на щойно вимите колишнє таксі.

Чому автомобільні експерти не радять купувати колишні таксі

Колишнє таксі може бути вигідною покупкою. Вони часто дешевші за інші автомобілі, але покупці мають знати, що купують колишнє таксі, та усвідомлювати ризики.

Ці автомобілі набагато частіше потребують ремонту через інтенсивне зношення. Крім того, вартість перепродажу колишніх таксі зазвичай нижча, що може вплинути на покупців у майбутньому.

Перш за все, потенційні покупці колишніх таксі мають провести професійний огляд, щоб ретельно оцінити їх стан. Цей крок може виявити приховане зношення і потенційні механічні проблеми, що не одразу помітні.

Довідка Finance.ua:

У вересні український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Це на 37% більше, ніж торік. У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 3%. Найбільше українці купують бензинові авто — понад 45%.

