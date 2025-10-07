Які вживані авто купували українці у вересні 2025 року (інфографіка) Сьогодні 14:03 — Технології&Авто

Які вживані авто купували українці у вересні 2025 року (інфографіка)

У вересні український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.



Про це повідомляє Укравтопром.

Це на 37% більше, ніж торік. У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 3%. Найбільше українці купують бензинові авто, це понад 45%.

Далі йдуть:

електромобілі — 29%;

дизельні — 18%;

гібриди — 5%;

авто з ГБО — 3%.

Середній вік авто

Авто, що у вересні перейшли на українські номери віком 8,4 року (середня цифра).

Всього з початку року українці придбали 181,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, попит на електромобілі в Україні б’є рекорди , він становив +89% щодо показників минулого року.

