Які вживані авто купували українці у вересні 2025 року (інфографіка)
У вересні український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 37% більше, ніж торік. У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 3%. Найбільше українці купують бензинові авто, це понад 45%.
Далі йдуть:
- електромобілі — 29%;
- дизельні — 18%;
- гібриди — 5%;
- авто з ГБО — 3%.
Середній вік авто
Авто, що у вересні перейшли на українські номери віком 8,4 року (середня цифра).
Всього з початку року українці придбали 181,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, попит на електромобілі в Україні б’є рекорди, він становив +89% щодо показників минулого року.
