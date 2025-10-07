0 800 307 555
укр
Які вживані авто купували українці у вересні 2025 року (інфографіка)

Технології&Авто
38
Які вживані авто купували українці у вересні 2025 року (інфографіка)
Які вживані авто купували українці у вересні 2025 року (інфографіка)
У вересні український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 37% більше, ніж торік. У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 3%. Найбільше українці купують бензинові авто, це понад 45%.
Далі йдуть:
  • електромобілі — 29%;
  • дизельні — 18%;
  • гібриди — 5%;
  • авто з ГБО — 3%.

Середній вік авто

Авто, що у вересні перейшли на українські номери віком 8,4 року (середня цифра).
Які вживані авто купували українці у вересні 2025 року (інфографіка)
Всього з початку року українці придбали 181,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, попит на електромобілі в Україні б’є рекорди, він становив +89% щодо показників минулого року.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
