Через незакриту заявку можуть відмовити у послугах сервісних центрів МВС
Буває, що водії розпочинають оформлення документів у сервісному центрі МВС, але не доводять справу до кінця — через зміну планів або брак часу. Проте така «дрібниця» може створити серйозні труднощі: поки незавершена заявка залишається в системі, отримати інші послуги — як у центрі, так і онлайн — буде неможливо.
Про це нагадує Головний сервісний центр МВС.
Там наголошують, що відкриті й незакриті заявки блокують доступ до послуг у «Кабінеті водія» чи застосунку «Дія».
Що таке незавершена заявка
Під незавершеною заявкою мається на увазі будь-яка реєстраційна дія з транспортним засобом, яку не доведено до кінця.
Наприклад:
- ви почали перереєстрацію авто, але передумали продавати машину й залишили заявку відкритою;
- або призначали належного користувача автомобіля, проте не завершили оформлення.
У таких випадках система вважає операцію активною — навіть якщо ви давно забули про неї.
Як вирішити проблему
Щоб уникнути технічних обмежень, потрібно:
- якщо заявка ще актуальна — повернутися до сервісного центру МВС і завершити операцію;
- якщо послуга вже не потрібна — попросити адміністратора закрити заявку.
У СЦ МВС нагадують: незакрита заявка — це не лише зайві технічні проблеми для користувачів послуги, а й затримка для інших відвідувачів, які могли б отримати послугу швидше.
