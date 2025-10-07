Через незакриту заявку можуть відмовити у послугах сервісних центрів МВС Сьогодні 09:27 — Технології&Авто

Через незакриту заявку можуть відмовити у послугах сервісних центрів МВС

Буває, що водії розпочинають оформлення документів у сервісному центрі МВС, але не доводять справу до кінця — через зміну планів або брак часу. Проте така «дрібниця» може створити серйозні труднощі: поки незавершена заявка залишається в системі, отримати інші послуги — як у центрі, так і онлайн — буде неможливо.

Про це нагадує Головний сервісний центр МВС.

Там наголошують, що відкриті й незакриті заявки блокують доступ до послуг у «Кабінеті водія» чи застосунку «Дія».

Що таке незавершена заявка

Під незавершеною заявкою мається на увазі будь-яка реєстраційна дія з транспортним засобом, яку не доведено до кінця.

Наприклад:

ви почали перереєстрацію авто, але передумали продавати машину й залишили заявку відкритою;

або призначали належного користувача автомобіля, проте не завершили оформлення.

У таких випадках система вважає операцію активною — навіть якщо ви давно забули про неї.

Як вирішити проблему

Щоб уникнути технічних обмежень, потрібно:

якщо заявка ще актуальна — повернутися до сервісного центру МВС і завершити операцію;

якщо послуга вже не потрібна — попросити адміністратора закрити заявку.

У СЦ МВС нагадують: незакрита заявка — це не лише зайві технічні проблеми для користувачів послуги, а й затримка для інших відвідувачів, які могли б отримати послугу швидше.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.