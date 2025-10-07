Єврокомісія представить нову ШІ-стратегію

0 800 307 555
укр
Технології&Авто
5 жовтня Європейська комісія оголосила про підготовку нової ШІ-стратегії.
Про це повідомляє Financial Times.
Документ спрямований на створення автономної європейської системи штучного інтелекту, що дозволить зменшити залежність від США та Китаю у сфері передових технологій.
  • План передбачає підтримку розробок, створених у межах ЄС, з акцентом на безпеку, стійкість і зміцнення конкурентоспроможності європейської промисловості. Очікується, що ШІ активніше застосовуватимуть у сферах оборони, охорони здоров’я, виробництва та державного управління.
  • Особлива увага приділяється етичним стандартам і контролю за використанням технологій, аби запобігти можливим зловживанням з боку державних і недержавних суб’єктів.
У документі також окреслено ризики, зокрема пов’язані з навчанням моделей на даних і використанням відповідного програмного забезпечення.
Офіційне представлення концепції та її плану очікується 7 жовтня. Після цього почнеться поетапне впровадження в регуляторне та технологічне середовище ЄС.
Раніше Finance.ua писав, що китайські вчені презентували SpikingBrain 1.0 — «мозкоподібну» систему штучного інтелекту, яка здатна виконувати завдання до 100 разів швидше, ніж звичайні моделі.
