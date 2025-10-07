Джефф Безос назвав інвестиційний бум у ШІ «бульбашкою з великою віддачею» 07.10.2025, 00:44 — Технології&Авто

Джефф Безос назвав інвестиційний бум у ШІ «бульбашкою з великою віддачею»

Співзасновник Amazon Джефф Безос заявив, що нинішній сплеск витрат на штучний інтелект нагадує «промислову бульбашку», в якій переплітаються хороші та погані ідеї. Інвестори ризикують втратити частину вкладень, проте в довгостроковій перспективі вигоди від технологій будуть значними.

Про це пише Bloomberg з посиланням на слова мільярдера.

Як заявив Безос, сьогодні кожна компанія у сфері ШІ отримує фінансування, незалежно від якості ідеї або наявності готового продукту. Він зазначив, що мільярдні вливання в проєкти на ранній стадії роблять майже неможливим для інвесторів розрізняти стійкі бізнес-моделі та авантюрні ініціативи.

Проте ШІ, як упевнений підприємець, змінить кожну галузь і підвищить продуктивність бізнесу по всьому світу. Він порівняв те, що відбувається, з біотехнологічним бумом 1990 років, коли багато компаній збанкрутувало, але в підсумку з’явилися ефективні ліки.

Аналогію підприємець провів і з бульбашкою доткомів, що дала початок інтернет-гігантам, які працюють сьогодні.

Безос зазначив, що сьогодні гроші спрямовуються не тільки в розробників ШІ, а й у пов’язані з ними інфраструктурні рішення. Це стосується центрів обробки даних, виробництва чіпів і додатків. До так званих постачальників «неохмар» приплив інвестицій йде ще до того, як вони фактично створили потужні обчислювальні комплекси, підкреслив бізнесмен.

Ажіотаж відбивається і на угодах, зазначили в Bloomberg. За даними ЗМІ, компанія BlackRock веде переговори про придбання Aligned Data Centers за $40 млрд. Крім того, OpenAI, розробник ChatGPT, на нещодавньому вторинному продажі акцій оцінили в $500 млрд, ставши найдорожчою приватною компанією у світі.

Водночас низка інвесторів попереджають про перегрів ринку. Так, у GIC зазначили, що особливо яскраво «бульбашка ажіотажу» проявляється у венчурних інвестиціях на ранніх стадіях. Однак Безос закликав дивитися ширше і підкреслив, що після коригування залишаться гравці, здатні приносити реальні результати.

«Коли вляжуться пристрасті та стане зрозуміло, хто виявиться у виграші, суспільство виграє від цих винаходів» — заявив він.

За словами підприємця, колосальні переваги ШІ для людства неминуче проявляться в майбутньому, навіть якщо частина інвестицій буде втрачена.

