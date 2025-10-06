Лідери імпорту авто у вересні (інфографіка)
У вересні 2025 року на першу реєстрацію в Україні подали 22,7 тисячі вживаних легковиків із-за кордону. Це на 1,9% менше, ніж у серпні, але на 40,2% більше, ніж у вересні 2024-го.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Від початку року обсяги ввезення авто зростали: від 14,5 тис. у січні до 22,5 тис. у травні. У червні темпи трохи знизилися, після чого ринок стабілізувався.
Середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж вересня 2025 року, за місяць зменшився з 8,5 року до 8,4 року.
Лідери серед брендів
Найбільше в Україну привозять Volkswagen. На другій позиції Audi, що зберігає популярність серед авто преміумкласу.
Третю сходинку посіла Tesla, яка завдяки попиту на електромобілі утримує високі позиції. Проте після введення ПДВ на імпорт електрокарів наступного року бренд може втратити кілька місць.
Також високий попит мають Nissan (завдяки Leaf), а в середині рейтингу — Renault, BMW і Ford. Замикають десятку Hyundai, Skoda та KIA.
Популярні моделі
Боротьба за першість точилася між Volkswagen Golf та Tesla Model Y. З невеликим відривом переміг німецький хетчбек, у тому числі завдяки своїй електричній версії e-Golf.
Популярними залишаються й інші моделі: Tesla Model 3, Volkswagen Tiguan, Nissan Leaf, Skoda Octavia, Audi Q5, KIA Niro, Volkswagen Passat, Nissan Rogue.
Щодо преміальних моделей, то минулого місяця український автопарк поповнився 1 Lamborghini, 2 Rolls-Royce, 2 Bentley, 2 Ferrari, та 6 Maserati.
