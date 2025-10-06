Водії яких автомобілів найчастіше отримують штрафи — дослідження Сьогодні 04:02 — Технології&Авто

Водії яких автомобілів найчастіше отримують штрафи — дослідження

Дослідження німецького сайту Verivox показало, водії яких автомобілів отримують найбільше штрафних балів. Виявилося, що крім спорткарів, найчастіше порушують водії солідних сімейних машин.

Porsche і Tesla очолили рейтинг, але справжній сюрприз чекав у першій десятці: поряд зі спорткарами з’явилися бренди, що асоціюються з безпечним сімейним водінням, але справжній сюрприз чекав у першій десятці: поряд зі спорткарами з’явилися бренди, що асоціюються з безпечним сімейним водінням, пише Motoryzacja.

Такі сімейні автомобілі, як Volvo, Toyota Auris і Skoda Octavia, також посіли високі місця в рейтингу, що дивно, з огляду на їхній сімейний імідж.

Найменше штрафних балів отримують водії Honda, Kia та Suzuki, а особливо відповідальними виявилися власники Mazda CX-5 та Honda Jazz.

Портал проаналізував дані про страхування 30 найпопулярніших марок автомобілів у Німеччині за останні два роки. Результати показують чіткий взаємозв’язок між характеристиками автомобіля і схильністю водіїв до порушення закону. Однак не всі рейтинги однозначні.

Водії Porsche отримують на 65% більше штрафних балів, ніж середньостатистичний німецький водій. Власники саме цих спорткарів у Штутгарті значно частіше перевищують швидкість, ігнорують знаки та вчиняють інші порушення правил дорожнього руху.

