укр
Технології&Авто
7
Alibaba запустив конкурента ChatGPT: понад 10 млн завантажень
Alibaba запустила оновлений AI-застосунок Qwen, який за перший тиждень після релізу зібрав понад 10 мільйонів завантажень. Компанія оголосила про показники свого конкурента ChatGPT у блозі WeChat, після чого акції Alibaba у Гонконзі зросли більш ніж на 5%.
Про це пише Bloomberg.

Конкурент ChatGPT від Alibaba показав динамічне зростання

Перезапуском Qwen Alibaba об’єднала кілька своїх попередніх мобільних AI-сервісів під однією назвою. Додаток став одним із найдинамічніших за зростанням AI-продуктів останніх років — повністю повторити темпи ChatGPT у Китаї неможливо через блокування сервісу, тож Qwen фактично зайняв вільну нішу.
Аналітики відзначають, що високі стартові показники можуть вплинути на майбутню оцінку Alibaba, оскільки ринок порівнює успішність Qwen із моделлю розвитку OpenAI.

Які китайські AI-сервіси популярні

Успіх Qwen співпав зі зростанням інтересу до інших китайських AI-рішень. Фінтех-підрозділ Ant Group оголосив, що його новий мультимодальний асистент LingGuang отримав понад 1 млн завантажень за чотири дні після запуску.
Qwen і LingGuang демонструють посилення конкуренції в китайському AI-сегменті, де відсутність ChatGPT створила простір для локальних рішень.

Що вміє Qwen від Alibaba

Компанія планує перетворити Qwen на повноцінного агентного AI-асистента. Найближчими місяцями додаток отримає нові можливості:
  • підтримка онлайн-покупок у Taobao;
  • інтеграція з картами, доставкою їжі, сервісами мандрівок;
  • доступ до освітніх і медичних функцій;
  • офісні інструменти і планувальники;
  • продуктивні та лайфстайл-сервіси в одному застосунку.
Alibaba під керівництвом CEO Едді Ву офіційно позиціонує себе як «AI-first» компанію. Інвестори очікують розширення цієї стратегії, коли компанія представить квартальні результати.
Payment systems