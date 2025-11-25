Німецькі експерти назвали найбільш надійні автомобілі Сьогодні 02:04 — Технології&Авто

У Німеччині оприлюднили свіжий рейтинг надійності авто з пробігом — поки Mercedes і Volkswagen тримають планку якості, електрокари Tesla знову опинилися серед аутсайдерів.

Про це повідомляє Carscoops.

Рейтинг склала німецька авторитетна організація TÜV SÜD, що відповідає за техогляд у країні. Саме дані техогляду 9,5 млн авто за 2024−2025 роки і лягли в основу рейтингу. Ключовим показником є відсоток серйозних несправностей та дефектів: у середньому по ринку він зріс із 20,6% торік до 21,5%.

Спершу — про аутсайдерів

Найменш надійне авто, на думку німців — електромобіль Tesla Model Y. Навіть серед відносно свіжих 2−3-річних кросоверів 17,2% мають серйозні поломки. Споріднений седан Tesla Model 3 також не вражає — 13,1% авто з проблемами.

В окремому рейтингу надійності електрокарів саме Tesla посіли останні місця. Натомість Mini Cooper SE (3,5% несправних авто) і Audi Q4 e-tron (4%) виявилися безпроблемними.

Найнадійніші авто з пробігом віком 2−3 роки

За категоріями вони розташувалися так:

субкомпактні авто — Fiat 500e;

малі авто — Mazda 2;

компактні авто — BMW 1 Series;

середньорозмірні авто — Mercedes C-Class;

кросовери — Volkswagen T-Roc;

мінівени — Mercedes B-Class.

Найбільш та найменш надійніші вживані авто на ринку

Віком 4−5 років:

найнадійніші — Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;

найменш надійні — BMW 5 Series.

Віком 6−7 років:

найнадійніші — Volkswagen T-Roc;

найменш надійні — Dacia Duster.

Віком 8−9 років:

найнадійніші — Mazda CX-3;

найменш надійні — BMW 5 Series і 6 Series.

Віком 10−11 років:

найнадійніші — Mercedes B-Class;

найменш надійні — Dacia Duster.

Віком 12−13 років:

найнадійніші — Volkswagen Touareg;

найменш надійні — Renault Clio.

