0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німецькі експерти назвали найбільш надійні автомобілі

Технології&Авто
632
Німецькі експерти назвали найбільш надійні автомобілі
Німецькі експерти назвали найбільш надійні автомобілі
У Німеччині оприлюднили свіжий рейтинг надійності авто з пробігом — поки Mercedes і Volkswagen тримають планку якості, електрокари Tesla знову опинилися серед аутсайдерів.
Про це повідомляє Carscoops.
Рейтинг склала німецька авторитетна організація TÜV SÜD, що відповідає за техогляд у країні. Саме дані техогляду 9,5 млн авто за 2024−2025 роки і лягли в основу рейтингу. Ключовим показником є відсоток серйозних несправностей та дефектів: у середньому по ринку він зріс із 20,6% торік до 21,5%.

Спершу — про аутсайдерів

Найменш надійне авто, на думку німців — електромобіль Tesla Model Y. Навіть серед відносно свіжих 2−3-річних кросоверів 17,2% мають серйозні поломки. Споріднений седан Tesla Model 3 також не вражає — 13,1% авто з проблемами.
В окремому рейтингу надійності електрокарів саме Tesla посіли останні місця. Натомість Mini Cooper SE (3,5% несправних авто) і Audi Q4 e-tron (4%) виявилися безпроблемними.
Німецькі експерти назвали найбільш надійні автомобілі

Найнадійніші авто з пробігом віком 2−3 роки

За категоріями вони розташувалися так:
  • субкомпактні авто — Fiat 500e;
  • малі авто — Mazda 2;
  • компактні авто — BMW 1 Series;
  • середньорозмірні авто — Mercedes C-Class;
  • кросовери — Volkswagen T-Roc;
  • мінівени — Mercedes B-Class.
Читайте також

Найбільш та найменш надійніші вживані авто на ринку

Віком 4−5 років:

  • найнадійніші — Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;
  • найменш надійні — BMW 5 Series.

Віком 6−7 років:

  • найнадійніші — Volkswagen T-Roc;
  • найменш надійні — Dacia Duster.

Віком 8−9 років:

  • найнадійніші — Mazda CX-3;
  • найменш надійні — BMW 5 Series і 6 Series.

Віком 10−11 років:

  • найнадійніші — Mercedes B-Class;
  • найменш надійні — Dacia Duster.

Віком 12−13 років:

  • найнадійніші — Volkswagen Touareg;
  • найменш надійні — Renault Clio.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems