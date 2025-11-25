Німецькі експерти назвали найбільш надійні автомобілі
У Німеччині оприлюднили свіжий рейтинг надійності авто з пробігом — поки Mercedes і Volkswagen тримають планку якості, електрокари Tesla знову опинилися серед аутсайдерів.
Про це повідомляє Carscoops.
Рейтинг склала німецька авторитетна організація TÜV SÜD, що відповідає за техогляд у країні. Саме дані техогляду 9,5 млн авто за 2024−2025 роки і лягли в основу рейтингу. Ключовим показником є відсоток серйозних несправностей та дефектів: у середньому по ринку він зріс із 20,6% торік до 21,5%.
Спершу — про аутсайдерів
Найменш надійне авто, на думку німців — електромобіль Tesla Model Y. Навіть серед відносно свіжих 2−3-річних кросоверів 17,2% мають серйозні поломки. Споріднений седан Tesla Model 3 також не вражає — 13,1% авто з проблемами.
В окремому рейтингу надійності електрокарів саме Tesla посіли останні місця. Натомість Mini Cooper SE (3,5% несправних авто) і Audi Q4 e-tron (4%) виявилися безпроблемними.
Найнадійніші авто з пробігом віком 2−3 роки
За категоріями вони розташувалися так:
- субкомпактні авто — Fiat 500e;
- малі авто — Mazda 2;
- компактні авто — BMW 1 Series;
- середньорозмірні авто — Mercedes C-Class;
- кросовери — Volkswagen T-Roc;
- мінівени — Mercedes B-Class.
Читайте також
Найбільш та найменш надійніші вживані авто на ринку
Віком 4−5 років:
- найнадійніші — Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;
- найменш надійні — BMW 5 Series.
Віком 6−7 років:
- найнадійніші — Volkswagen T-Roc;
- найменш надійні — Dacia Duster.
Віком 8−9 років:
- найнадійніші — Mazda CX-3;
- найменш надійні — BMW 5 Series і 6 Series.
Віком 10−11 років:
- найнадійніші — Mercedes B-Class;
- найменш надійні — Dacia Duster.
Віком 12−13 років:
- найнадійніші — Volkswagen Touareg;
- найменш надійні — Renault Clio.
Поділитися новиною
Також за темою
Honda відродила спортивну модель 90-х у сучасному форматі (фото)
Німецькі експерти назвали найбільш надійні автомобілі
Starlink запускає доступніший інтернет-тариф зі швидкістю 200 Мбіт/с
Alibaba запустив конкурента ChatGPT: понад 10 млн завантажень
ТОП-10 найбільших приватних автомобільних колекцій у світі
Податок на 200 млн гривень від власників «елітних» авто: де отримали найбільше