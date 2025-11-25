0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці зможуть надсилати SMS навіть за повної відсутності мобільного зв’язку

Технології&Авто
172
Українці зможуть надсилати SMS навіть за повної відсутності мобільного зв’язку
Українці зможуть надсилати SMS навіть за повної відсутності мобільного зв’язку
Україна стала першою країною в Європі, де почав працювати пілот технології Starlink Direct to Cell. Абоненти Київстар тепер можуть надсилати повідомлення через супутник навіть за повної відсутності мобільного покриття.
Про це повідомив пеший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Що дає нова технологія

Starlink Direct to Cell забезпечує можливість залишатися на зв’язку під час тривалих знеструмлень або у віддалених населених пунктах. Коли зникає звичайний сигнал, смартфон автоматично перемикається на супутниковий канал.
Федоров зазначив, що Україна отримала першість серед європейських країн, які запускають Direct to Cell. Він наголосив, що це важливий крок для розвитку інфраструктури і забезпечення доступу до зв’язку там, де традиційні мережі не працюють.
За його словами, попри виклики воєнного часу, атаки на інфраструктуру, блекаути та пошкодження мереж Україна продовжує впроваджувати інновації, оскільки надійний зв’язок за будь-яких обставин залишається одним з ключових пріоритетів.

Як працює Starlink Direct to Cell

Потрібен смартфон на Android з підтримкою 4G (LTE). Власники iPhone 13 і новіших моделей отримають доступ до цієї функції після найближчого оновлення.
Смартфон має перебувати на відкритому просторі, щоб зловити супутниковий сигнал. Послуга доступна в межах чинного тарифу без додаткової оплати.
У майбутньому Київстар планує додати голосові дзвінки та мобільний інтернет через цю технологію.
Покриття діє на всій території України, за винятком прикордонних районів, окупованих територій та зон активних бойових дій.
Нагадаємо, на початку жовтня Finance.ua писав, що українці, що є абонентами мобільного оператора «Київстар», можуть долучитися до бета-тестування послуги Starlink Direct to Cell на своїх смартфонах. Смартфон користувача під’єднується безпосередньо до супутників Starlink із підтримкою Direct to Cell, який діє як вишка мобільного зв’язку в космосі.
Михайло Федоров також заявляв, що у разі повного знеструмлення українці зможуть залишатися на зв’язку понад шість годин.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems