Українці зможуть надсилати SMS навіть за повної відсутності мобільного зв’язку

Сьогодні 12:26

Україна стала першою країною в Європі, де почав працювати пілот технології Starlink Direct to Cell. Абоненти Київстар тепер можуть надсилати повідомлення через супутник навіть за повної відсутності мобільного покриття.

Про це повідомив пеший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Що дає нова технологія

Starlink Direct to Cell забезпечує можливість залишатися на зв’язку під час тривалих знеструмлень або у віддалених населених пунктах. Коли зникає звичайний сигнал, смартфон автоматично перемикається на супутниковий канал.

Федоров зазначив, що Україна отримала першість серед європейських країн, які запускають Direct to Cell. Він наголосив, що це важливий крок для розвитку інфраструктури і забезпечення доступу до зв’язку там, де традиційні мережі не працюють.

За його словами, попри виклики воєнного часу, атаки на інфраструктуру, блекаути та пошкодження мереж Україна продовжує впроваджувати інновації, оскільки надійний зв’язок за будь-яких обставин залишається одним з ключових пріоритетів.

Як працює Starlink Direct to Cell

Потрібен смартфон на Android з підтримкою 4G (LTE). Власники iPhone 13 і новіших моделей отримають доступ до цієї функції після найближчого оновлення.

Смартфон має перебувати на відкритому просторі, щоб зловити супутниковий сигнал. Послуга доступна в межах чинного тарифу без додаткової оплати.

У майбутньому Київстар планує додати голосові дзвінки та мобільний інтернет через цю технологію.

Покриття діє на всій території України, за винятком прикордонних районів, окупованих територій та зон активних бойових дій.

Нагадаємо, на початку жовтня Finance.ua писав , що українці, що є абонентами мобільного оператора «Київстар», можуть долучитися до бета-тестування послуги Starlink Direct to Cell на своїх смартфонах. Смартфон користувача під’єднується безпосередньо до супутників Starlink із підтримкою Direct to Cell, який діє як вишка мобільного зв’язку в космосі.

Михайло Федоров також заявляв , що у разі повного знеструмлення українці зможуть залишатися на зв’язку понад шість годин.

