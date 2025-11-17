Скільки працюватиме мобільний зв’язок у разі блекауту Сьогодні 06:14 — Енергетика

Скільки працюватиме мобільний зв’язок у разі блекауту

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у разі повного знеструмлення українці зможуть залишатися на зв’язку понад шість годин.

Про це міністр повідомив під час конференції НКЕК «Stay connected 25».

«Вже близько 92% базових станцій працюють понад шість годин без енергопостачання. Це колосальний результат», — сказав Федоров.

За його словами, сталий інтернет і масштабування сучасних технологій оптичного інтернету xPON є ще одним важливим треком розвитку. Україна вже двічі поспіль стала першою у світі за стабільністю покриття фіксованого інтернету.

«Ми також серед перших країн у світі, хто тестує інноваційний звʼязок Starlink Direct To Cell. Офіційний запуск відбудеться вже до кінця 2025 року», — додав міністр.

Зазначимо, що мова про технологію, яка дозволяє мобільним телефонам підключатися безпосередньо до супутників Starlink, що забезпечує зв’язок навіть там, де немає покриття.

Також Федоров додав, що незабаром в Україні відбудеться пілотний запуск нової технології зв’язку 5G.

Раніше ми повідомляли , що в Україні запустили програму «Генератор зв’язку», за якою громадяни та бізнеси можуть заживити базові станції операторів своїми генераторами за певну оплату.

Здати в оренду можна генератор потужністю від 7,2 кВт. Після підключення власник може отримати від 110 до 140 грн за годину. За 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає близько 1 320 грн, юридична — близько 1 720 грн.

