Українські оператори підготувалися до блекаутів: зв’язок триматиметься до трьох діб Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Українські оператори підготувалися до блекаутів: зв’язок триматиметься до трьох діб

Українські оператори мобільного й фіксованого зв’язку посилюють інфраструктуру напередодні зими, готуючись до можливих масштабних блекаутів. Цього року галузь набагато краще підготовлена, ніж у 2022-му.

Про це заявила Лілія Мальон, голова українського регулятора електронних комунікацій, радіочастот та поштових послуг (НКЕК) в інтерв’ю ЦЕС

Генератори, акумулятори й мобільні бригади

За словами Мальон, підготовка до зимового сезону триває з 2022 року. Оператори забезпечують базові станції акумуляторами та генераторами, створюють запаси пального й формують мобільні ремонтні бригади.

«Ми як регулятор перевіряємо готовність операторів на наявність генераторів, пального, людей. Техніку купити простіше, ніж забезпечити персонал, який зможе все це обслуговувати», — зазначила вона.

Мальон підкреслила, що готуються не лише мобільні оператори, а й провайдери фіксованого інтернету, які також посилюють свої мережі.

Зв’язок тримається до 72 годин

Нові технології дозволяють операторам підтримувати роботу мереж до трьох діб без електроенергії. Зокрема, поширюється технологія PON, яка забезпечує автономність фіксованого інтернету до 72 годин.

Крім того, працює механізм національного роумінгу: якщо мережа одного оператора виходить з ладу, користувачі можуть автоматично або вручну підключитися до іншої.

Фіксований зв’язок буде стабільніший, бо Wi-Fi роутер можна підключити до павербанку або іншого альтернативного джерела живлення. Можна зателефонувати оператору і дізнатися, чи забезпечений він генератором.

Читайте також Чи будуть в Україні погодинні графіки відключень світла

«Але потрібно розуміти, що без електроенергії є обмеження: базові станції не можуть працювати довго. Банально сідає акумулятор, який треба перезарядити, закінчується пальне у дизельгенераторі. Його треба вимкнути, охолодити, заправити. Або сталася аварія, і треба підвезти генератор», — додала Мальон.

Нагадаємо, через постійні атаки ворога по енергосистемі України єдиним надійним способом підготуватися до можливих блекаутів залишаються павербанки, генератори та портативні зарядні станції. Журналісти зʼясували , скільки сьогодні коштують найпопулярніші зарядні станції EcoFlow та як змінилася їхня вартість за роки повномасштабної війни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.