Який пенсійний збір сплачуватимуть українці при першій реєстрації авто у 2026 році

Із 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для громадян встановлено на рівні 3328 грн. Саме цей показник прожиткового мінімуму є основою для визначення розміру на обов’язкове державне пенсійне страхування, який сплачується під час першої державної реєстрації легкових автомобілів.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Від чого залежить розмір збору

Ставка податку визначається залежно від вартості легкового автомобіля та розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року.

Таким чином, у 2026 році застосовуються такі ставки пенсійного збору:

3% - якщо вартість автомобіля не перевищує 165 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня звітного року;

4% - якщо вартість перевищує 165, але не перевищує 290 прожиткових мінімумів;

5% - у разі перевищення 290 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Об’єктом оподаткування є вартість легкового автомобіля, зазначена в договорі купівлі-продажу, договорі міни, вантажно-митній декларації, акті експертної оцінки або в інших документах, що підтверджують ціну транспортного засобу.

Пенсійний збір сплачується незалежно від того, чи є автомобіль новим, чи вживаним, за умови його першої реєстрації в Україні.

Розрахунок здійснюється виходячи з вартості авто без урахування податку на додану вартість (ПДВ):

не перевищує або дорівнює 549 120 грн — сплачується 3%;

понад 549 120 грн, але не перевищує або дорівнює 965 120 грн — сплачується 4%;

понад 965 120 грн — сплачується 5%.

У МВС наголошують, під час першої державної реєстрації від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування звільняються легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Скільки коштує розмитнення електромобіля у 2026 році

До цього Finance.ua зазначав , що з 1 січня в Україні почав діяти загальний режим оподаткування електромобілів. Під час імпорту та продажу електрокарів знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%.

У 2026 році імпорт електромобіля передбачає такі платежі:

ПДВ: 20% від митної вартості;

ввізне мито: 0% для електромобілів (оснащених виключно електричними двигунами, тобто не гібридів);

акциз: мінімальний — 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї (на практиці це 30−100 євро);

збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації: відсутній для електромобілів (що дає економію ще кількох відсотків від вартості авто у порівнянні з іншими сегментами).

