0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який пенсійний збір сплачуватимуть українці при першій реєстрації авто у 2026 році

Особисті фінанси
62
Який пенсійний збір сплачуватимуть українці при першій реєстрації авто у 2026 році
Який пенсійний збір сплачуватимуть українці при першій реєстрації авто у 2026 році
Із 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для громадян встановлено на рівні 3328 грн. Саме цей показник прожиткового мінімуму є основою для визначення розміру на обов’язкове державне пенсійне страхування, який сплачується під час першої державної реєстрації легкових автомобілів.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Від чого залежить розмір збору

Ставка податку визначається залежно від вартості легкового автомобіля та розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року.
Таким чином, у 2026 році застосовуються такі ставки пенсійного збору:
  • 3% - якщо вартість автомобіля не перевищує 165 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня звітного року;
  • 4% - якщо вартість перевищує 165, але не перевищує 290 прожиткових мінімумів;
  • 5% - у разі перевищення 290 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Об’єктом оподаткування є вартість легкового автомобіля, зазначена в договорі купівлі-продажу, договорі міни, вантажно-митній декларації, акті експертної оцінки або в інших документах, що підтверджують ціну транспортного засобу.
Пенсійний збір сплачується незалежно від того, чи є автомобіль новим, чи вживаним, за умови його першої реєстрації в Україні.
Розрахунок здійснюється виходячи з вартості авто без урахування податку на додану вартість (ПДВ):
  • не перевищує або дорівнює 549 120 грн — сплачується 3%;
  • понад 549 120 грн, але не перевищує або дорівнює 965 120 грн — сплачується 4%;
  • понад 965 120 грн — сплачується 5%.
У МВС наголошують, під час першої державної реєстрації від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування звільняються легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Скільки коштує розмитнення електромобіля у 2026 році

До цього Finance.uaзазначав, що з 1 січня в Україні почав діяти загальний режим оподаткування електромобілів. Під час імпорту та продажу електрокарів знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%.
У 2026 році імпорт електромобіля передбачає такі платежі:
  • ПДВ: 20% від митної вартості;
  • ввізне мито: 0% для електромобілів (оснащених виключно електричними двигунами, тобто не гібридів);
  • акциз: мінімальний — 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї (на практиці це 30−100 євро);
  • збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації: відсутній для електромобілів (що дає економію ще кількох відсотків від вартості авто у порівнянні з іншими сегментами).
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems