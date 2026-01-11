Який пенсійний збір сплачуватимуть українці при першій реєстрації авто у 2026 році
Із 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для громадян встановлено на рівні 3328 грн. Саме цей показник прожиткового мінімуму є основою для визначення розміру на обов’язкове державне пенсійне страхування, який сплачується під час першої державної реєстрації легкових автомобілів.
Від чого залежить розмір збору
Ставка податку визначається залежно від вартості легкового автомобіля та розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року.
Таким чином, у 2026 році застосовуються такі ставки пенсійного збору:
- 3% - якщо вартість автомобіля не перевищує 165 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня звітного року;
- 4% - якщо вартість перевищує 165, але не перевищує 290 прожиткових мінімумів;
- 5% - у разі перевищення 290 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Об’єктом оподаткування є вартість легкового автомобіля, зазначена в договорі купівлі-продажу, договорі міни, вантажно-митній декларації, акті експертної оцінки або в інших документах, що підтверджують ціну транспортного засобу.
Пенсійний збір сплачується незалежно від того, чи є автомобіль новим, чи вживаним, за умови його першої реєстрації в Україні.
Розрахунок здійснюється виходячи з вартості авто без урахування податку на додану вартість (ПДВ):
- не перевищує або дорівнює 549 120 грн — сплачується 3%;
- понад 549 120 грн, але не перевищує або дорівнює 965 120 грн — сплачується 4%;
- понад 965 120 грн — сплачується 5%.
У МВС наголошують, під час першої державної реєстрації від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування звільняються легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).
Скільки коштує розмитнення електромобіля у 2026 році
До цього Finance.ua зазначав, що з 1 січня в Україні почав діяти загальний режим оподаткування електромобілів. Під час імпорту та продажу електрокарів знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%.
У 2026 році імпорт електромобіля передбачає такі платежі:
- ПДВ: 20% від митної вартості;
- ввізне мито: 0% для електромобілів (оснащених виключно електричними двигунами, тобто не гібридів);
- акциз: мінімальний — 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї (на практиці це 30−100 євро);
- збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації: відсутній для електромобілів (що дає економію ще кількох відсотків від вартості авто у порівнянні з іншими сегментами).
