ПДВ на електромобілі повернувся: що буде далі

З 1 січня в Україні почав діяти загальний режим оподаткування електромобілів. Під час імпорту та продажу електрокарів знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%. Для ринку це не було сюрпризом. Цінова реакція почалася ще влітку 2025-го, коли стало зрозуміло, що продовження пільгового режиму по ПДВ не відбудеться, і ринок почав на це реагувати.

Про це розповів голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Формальне подорожчання через ПДВ стало лише частиною змін. Другою складовою став дисбаланс між попитом і пропозицією, який сформувався наприкінці 2025 року.

За словами експерта, лише в грудні 2025 року в Україну ввезли понад 30 тис. електромобілів. Це рекордний показник для вітчизняного авторинку і значно більший обсяг, ніж фактичні потреби ринку.

«Саме тому найближчі місяці (оцінка — від трьох місяців до пів року) ціни будуть коливатися: комусь буде потрібно продати авто швидко — і тоді доведеться суттєво скидати ціну; інші намагатимуться „втримати“ маржу й чекатимуть. Орієнтир для повернення до більш передбачуваного ціноутворення — березень-квітень 2026 року», — пояснив Бучацький.

Скільки коштує розмитнення електромобіля у 2026 році

Зміни стосуються лише ПДВ. Інші складові митних платежів для електрокарів залишаються одними з найнижчих на ринку. Нульове ввізне мито для електромобілів закріплене у законі про Митний тариф України.

У 2026 році імпорт електромобіля передбачає такі платежі:

ПДВ: 20% від митної вартості;

ввізне мито: 0% для електромобілів (оснащених виключно електричними двигунами, тобто не гібридів);

акциз: мінімальний — 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї (на практиці це 30−100 євро);

збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації: відсутній для електромобілів (що дає економію ще кількох відсотків від вартості авто у порівнянні з іншими сегментами).

Приклад

Якщо електромобіль за кордоном коштує $10 000, раніше під час імпорту фактично сплачували лише акциз і витрати на реєстрацію. Тепер додатково нараховується $2000 ПДВ, що і становить 20% від вартості.

Водночас ПДВ розраховується від митної вартості. Вона включає не лише ціну автомобіля, а й підтверджені витрати на доставку. Для частини напрямків ця вартість є прогнозованою, але для окремих автомобілів з Європи митниця може визначати митну вартість за власними методиками. У таких випадках фактичне подорожчання може бути вищим за 20% від реальної ціни купівлі.

Статистика 2025 року і прогноз на 2026 рік

За словами Станіслава Бучацького, у 2025 році в Україну ввезли та зареєстрували 84 000 вживаних електромобілів, з яких понад 30 000 припало на грудень. Кількість нових електромобілів за рік становила 22 000. Загалом в Україні наразі налічується понад 250 000 електромобілів, а їхня частка в автопарку оцінюється у межах 2−4%.

У першій половині 2026 року очікується падіння імпорту на 20−40% через надлишок автомобілів після грудневого піку. Надалі прогнозується стабілізація ринку і повернення до середніх показників.

Що буде з цінами і ринком далі

Експерт каже, що повернення ПДВ є відчутним для ціни, але не критичним для існування сегмента.

Ринок почав враховувати ці зміни ще у 2025 році. Навіть з ПДВ електромобілі залишаються найбільш вигідною категорією за сукупними імпортними платежами. Крім того, зниження попиту з боку України може впливати на ціни за кордоном і частково компенсувати податкове навантаження для кінцевого покупця.

Повернення ПДВ на електромобілі не повинно прямо впливати на ціни автомобілів з ДВЗ, оскільки це різні сегменти з різною економікою імпорту і попиту.

