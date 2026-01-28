Які проблеми виникають у пошукачів роботи та які наслідки Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Проблеми в пошукачів роботи

Для багатьох українців пошук роботи розтягується на місяці. Люди які стикаються з одними й тими самими проблемами: у вакансіях, на співбесідах і в комунікації з роботодавцями.

Work.ua запитав понад 500 користувачів сервісу, що саме їх дратує й ускладнює пошук. Досвід, яким поділилися шукачі, показує сучасні реалії ринку праці.

Повторювані ситуації: мовчання після відгуку, нечіткі умови, ігнорування, поступово формують очікування кандидатів як щодо ринку загалом, так і щодо окремих роботодавців.

Відсутність зворотного зв’язку від рекрутера

Спільне в цих формулюваннях те, що контакт роботодавця з кандидатом часто обривається без пояснень. Як показує опитування, це трапляється на всіх етапах найму.

Деякі платформи навіть запроваджують обмеження для роботодавців, які системно ігнорують відгуки кандидатів. Зокрема, тимчасово блокують можливість публікації нових вакансій, доки компанія не опрацює всі непрочитані відгуки.

Наслідки

Відсутність зворотного зв’язку подовжує пошук роботи та знижує готовність людей активно відгукуватися. Крім того, формує недовіру як до самого процесу найму, так і до роботодавців загалом.

Неправдиві умови роботи

Другий за поширеністю пункт роздратування — розбіжність між тим, що написано у вакансії, і тим, що кандидат чує під час співбесіди. Найчастіше це стосується зарплати, коли вказують один рівень, а згодом з’ясовується, що фактична пропозиція нижча.

Схожа ситуація виникає і з бронюванням. У вакансіях позначають, що позиція передбачає бронювання. Однак під час співбесіди з’ясовується, що ця перевага або не гарантована, або взагалі не надається для цієї посади.

Наслідки

У підсумку це призводить до того, що кандидати перестають сприймати вакансії серйозно й підходять до пошуку роботи з недовірою, очікуючи, що реальні умови з’ясуються лише наприкінці або не з’ясуються взагалі.

Брак ключової інформації у вакансіях

Ще одна поширена причина роздратування — вакансії, у яких бракує базової інформації. Наприклад, не вказано графік роботи, рівень зарплати (або хоча б діапазон), не зазначено місцерозташування офісу чи формат роботи. Опис виглядає формально заповненим, але без відповідей на ключові запити шукачів.

Наслідки

Для шукачів невизначеність означає додаткові витрати часу, бо вони відгукуються, щоб уточнити базові умови праці. Часто потім їм доводиться пройти кілька етапів (дочекатися зворотного зв’язку рекрутера, домовитися про співбесіду, пройти її тощо), перш ніж з’ясовується, що графік, зарплата чи локація не підходять. Так опис вакансії перетворюється на набір припущень, які кандидат змушений з’ясовувати сам.

Нагадаємо, ринок праці у великих містах демонструє різні тенденції. У Києві за рік кількість відгуків на вакансії знизилась, тоді як у Харкові зафіксовано зростання.

Щодо кількості оголошень, найбільше скорочення відбулося у Дніпрі (-17%) та Одесі (-13%). У Харкові кількість вакансій збільшилася на +1%.

Водночас упродовж 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала 4500 вакансій вакансій із наданням житла. Разом із тим шукачі роботи зацікавилися лише 41% таких вакансій.

