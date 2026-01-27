0 800 307 555
Віддалена робота лідирує. Найпопулярніші професії серед українців (інфографіка)

Особисті фінанси
15
Працівники кол-центру.
Працівники кол-центру.
У 2025 році кількість відгуків на оголошення з пропозиціями роботи на платформі OLX зросла на 3%, у порівнянні з 2024.
Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.

Різниця за містами

Ринок праці у великих містах демонструє різні тенденції. У Києві за рік кількість відгуків на вакансії знизилась, тоді як у Харкові зафіксовано зростання.
Щодо кількості оголошень, найбільше скорочення відбулося у Дніпрі (-17%) та Одесі (-13%). У Харкові кількість вакансій збільшилася на +1%.
Як за рік змінилась зарплата, попит та пропозиція на ринку праці
Як за рік змінилась зарплата, попит та пропозиція на ринку праці, business.olx.ua

Попит на професії

Серед роботодавців у 2025 році помітно зріс попит на менеджерів по роботі з клієнтами у сфері торгівлі. Також значне зростання вакансій зафіксовано для машиністів екскаватора, помічників кухаря, виконробів та операторів кол-центрів.
Серед шукачів роботи збільшилася активність у категорії «Початок кар’єри», переважно для кандидатів без досвіду та студентів. Найбільше відгуків надходило на вакансії помічника кухаря та оператора кол-центру, що співпадає з інтересами роботодавців.
На які посади найбільше зріс попит
На які посади найбільше зріс попит, business.olx.ua

Найпопулярніші та складні для закриття вакансії

Наприкінці 2025 року найлегше було знайти кандидатів на посади:
  • менеджера інтернет-магазину;
  • оператора чату;
  • менеджера по роботі з клієнтами;
  • контент-менеджера;
  • оператора ПК.
Ці позиції відзначаються високою кількістю відгуків на одне оголошення, що пояснюється можливістю віддаленої роботи.
Менш активно українці відгукувались на вакансії пекаря, технолога, автоелектрика та стоматолога, що ускладнює закриття таких позицій для роботодавців.
Які вакансії закрити найлегше та найважче
Які вакансії закрити найлегше та найважче, business.olx.ua

Зарплати та популярні позиції

Найбільше відгуків у грудні 2025 року отримали вакансії різноробочого (будівництво та облицювальні роботи) та пакувальника. Для цих професій також зафіксовано зростання медіанної зарплати до 22 500 грн, що на 13−15% більше, ніж у 2024 році.
Медіанні зарплати
Медіанні зарплати, business.olx.ua
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на budni.robota.ua писав, що в 2025 році на українському ринку праці змінилися підходи до найму працівників. Сьогодні рекрутери звертають увагу на реальні досягнення кандидатів, а стійкість і гнучкість співробітників стали важливішими за ідеальний набір навичок.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
