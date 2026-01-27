Київстар змінив умови продовження терміну дії номерів Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

Людина розмовляє по телефону.

Мобільний оператор «Київстар» з 6 лютого 2026 року змінює правила продовження терміну дії номера для абонентів передплати. Загальний термін дії номера, як і раніше, становить 365 днів, однак тепер він поділяється на два окремі етапи.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Етапи терміну дії номера

1. Активний період — 274 дні. Відлік починається з моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу. У цей період абонент може користуватися всіма послугами мобільного зв’язку без обмежень.

2. Призупинений період — 91 день. Після завершення активного етапу номер переходить у призупинений стан. Упродовж цього часу абонент отримуватиме SMS-нагадування про необхідність поповнення рахунку, щоб уникнути деактивації номера. У призупиненому стані можна:

поповнювати рахунок;

здійснювати дзвінки на сервісні номери.

Для повного відновлення роботи номера необхідно поповнити рахунок на суму від 30 грн одним платежем.

Як подовжити термін дії номера

Термін дії номера продовжується, якщо абонент:

поповнить рахунок на суму від 30 грн одним платежем;

оплатить основний пакет послуг на 4 тижні, місяць або денний пакет;

користується тарифом з оплатою за пів року або рік. У такому разі термін дії номера подовжується автоматично під час кожного оновлення пакета послуг.

Послуги на кшталт «Екстра гроші» або переказ коштів не продовжують термін дії номера.

Як перевірити термін дії номера

набрати комбінацію *114#;

переглянути інформацію у розділі «Профіль» в застосунку Мій Київстар.

Нагадаємо, у грудні минулого року Finance.ua писав , що Київстар попередив про поетапне оновлення тарифів наприкінці 2025 року та на початку 2026-го. Оновлення тарифів відбуватиметься поетапно:

з 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року — для частини тарифів передплати;

та впродовж початку 2026 року — для частини тарифів передплати; з 1 січня 2026 року та протягом кількох наступних місяців — для окремих контрактних і бізнес-тарифів.

