Чи вплинуть блекаути на суми в платіжках за комунальні послуги (пояснення Київтеплоенерго) Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Київтеплоенерго роз’яснило киянам порядок нарахування за спожите тепло та вплив

Київтеплоенерго роз’яснило киянам порядок нарахування за спожите тепло та вплив на це вимушених відключень електроенергії.

Про це повідомили в «Київтеплоенерго».

З лічильниками

Будинки з лічильниками тепла сплачують за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку.

Без лічильників

У будинках без лічильників нарахування за тепло здійснюються на основі даних про періоди відсутності електроенергії та подачі тепла клієнтам.

Там нагадують, що обсяги тепла, яке спожив Київ у січні, були зумовлені насамперед температурою повітря. Середньодобова температура становила — 0,3°С (для порівняння — в грудні — 0,7°С). Натомість перерви у електропостачанні суттєво не вплинули на обсяги спожитого тепла Києвом в січні.

Читайте також Заборгованість українців за комунальні послуги скоротилася

Це пояснюється тим, що через відсутність електрики впродовж чотирьох годин батареї і вода в будинковому контурі охолоджуються, температура теплоносія падає майже вдвічі.

Чи є економія

Після відновлення електропостачання будинок починає стрімко «добирати» тепло, щоб зігріти внутрішньобудинкову систему до початкових параметрів. Такі стрибки відбуваються щоразу при вимкненні світла. Відповідно, суттєвої економії порівняно зі стабільним споживанням або немає, або вона мінімальна.

Майже 90% багатоповерхівок Києва мають будинкові лічильники тепла, які фіксують фактично спожиті обсяги тепла. Відповідно, клієнти сплачують за спожиті будинком гігакалорії.

Решті будинків, де технічно неможливо встановити прилад обліку, вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря.

В умовах аварійних відключень електроенергії через пошкодження інфраструктури при нарахуваннях за тепло будинкам без лічильників враховуються власні дані про перерви в роботі теплоджерел, інформація від управителів будинку та ДТЕК «Київські електромережі».

Для будинків з «незалежною» системою опалення

З теплообмінником, коли теплоносій, що подається централізовано, не змішується з теплоносієм у внутрішньобудинковій системі опалення, плата за спожите тепло нараховується на основі даних оператора системи розподілу електроенергії в Києві. Таких будинків у столиці близько 50.

Коригування показників

Як зазначають «Київтеплоенерго», мешканці або управителі цих будівель можуть самостійно ініціювати коригування нарахувань, додавши до письмового звернення дані про схему теплопостачання та довідку про кількість годин відсутності електроенергії.

Куди звертатись

Звернення направляти листом на адресу: 01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5 або на електронну пошту: info@kte.kmda.gov.ua

Також звернення приймаються у будь-якому відділенні ЦКС

Більш детальні індивідуальні консультації можна отримати дистанційно — контакти за посиланням

Також нагадали, що нарахування за опалення здійснюються за єдиною для всіх теплокомуненерго України Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг № 315. Тарифи на опалення для населення лишаються на рівні минулого року.

.Про це свідчать дані Державної служби статистки. аборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у 3 кварталі 2025 року скоротилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 100,8 млрд грн.Про це свідчать дані Державної служби статистки.

Нагадаємо, минулий тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема відзначила надзвичайного навантаження.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, одночасно без світла після першої атаки залишилося до 85% споживачів, наприкінці тижня вже 60% було заживлено. Понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників цілодобово відновлюють електропостачання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.