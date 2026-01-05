Заборгованість українців за комунальні послуги скоротилася Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Заборгованість українців за комунальні послуги скоротилася

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у 3 кварталі 2025 року скоротилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 100,8 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистки.

Загалом у липні-вересні 2025 року українці сплатили за житлокомпослуги 48,5 млрд грн, що на 6,4% більше нарахованої суми — 45,6 млрд грн.

Заборгованість за видами послуг

Заборгованість за звітний період становить:

за постачання теплової енергії та гарячої води — 33,1 млрд грн;

постачання та розподіл природного газу — 27,9 млрд грн;

електроенергія — 16,5 млрд грн;

централізоване водопостачання та водовідведення — 10,4 млрд грн;

управління багатоквартирним будинком — 9,5 млрд грн;

управління побутовими відходами — 3,2 млрд грн.

Регіони з найбільшими боргами

Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги зафіксований у Дніпропетровській (8,5 млрд грн), Донецькій (4,3 млрд грн), Полтавській (3,2 млрд грн), Харківській (1,9 млрд грн), Київській (1,5 млрд грн), Одеській (1,1 млрд грн), Львівській (1 млрд грн) областях і в Києві (2,8 млрд грн).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.