Заборгованість українців за комунальні послуги скоротилася

Особисті фінанси
0
Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у 3 кварталі 2025 року скоротилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 100,8 млрд грн.
Про це свідчать дані Державної служби статистки.
Загалом у липні-вересні 2025 року українці сплатили за житлокомпослуги 48,5 млрд грн, що на 6,4% більше нарахованої суми — 45,6 млрд грн.

Заборгованість за видами послуг

Заборгованість за звітний період становить:
  • за постачання теплової енергії та гарячої води — 33,1 млрд грн;
  • постачання та розподіл природного газу — 27,9 млрд грн;
  • електроенергія — 16,5 млрд грн;
  • централізоване водопостачання та водовідведення — 10,4 млрд грн;
  • управління багатоквартирним будинком — 9,5 млрд грн;
  • управління побутовими відходами — 3,2 млрд грн.

Регіони з найбільшими боргами

Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги зафіксований у Дніпропетровській (8,5 млрд грн), Донецькій (4,3 млрд грн), Полтавській (3,2 млрд грн), Харківській (1,9 млрд грн), Київській (1,5 млрд грн), Одеській (1,1 млрд грн), Львівській (1 млрд грн) областях і в Києві (2,8 млрд грн).
За матеріалами:
Finance.ua
