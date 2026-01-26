Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року Сьогодні 10:22 — Енергетика

Минулий тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. Після двох комбінованих атак 20 і 23 січня, на тлі сильних морозів і пошкоджень від попередніх обстрілів, енергосистема відзначила надзвичайного навантаження.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Відновлення енергосистеми

Одночасно без світла після першої атаки залишилося до 85% споживачів, наприкінці тижня вже 60% було заживлено. Понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників цілодобово відновлюють електропостачання.

Водолази ДСНС протягом тижня працюють у крижаному воді, щоб відремонтувати труби однієї з ТЕЦ. Уряд максимально збільшив імпорт електроенергії, а також створив умови для швидкого підключення розподіленої генерації. Усі звернення бізнесу на платформі «Пульс» щодо підключення когенераційних установок у терміновому порядку готове опрацювати Мінекономіки.

Підтримка працівників ремонтних бригад

Запроваджується надбавка в розмірі 20 000 грн для енергетиків, тепловиків, комунальників та залізничників, які працюють в небезпечних умовах.

Підтримка людей

Уряд розширив мережу Пунктів незламності — опорні пункти працюють до 48 годин безперервно. По всій країні функціонує понад 10 600 пунктів, якими за тиждень скористалися понад 130 тисяч людей. У районах житлових масивів, де в будинках немає газового опалення, діють пункти гарячого харчування. Особлива увага — маломобільним людям.

Мінсоцполітики опрацьовує запити таких громадян за номером 112 у першочерговому порядку. Організовано регулярний обхід таких громадян для надання допомоги в умовах обмеженого тепла в оселях. ДСНС розгорнуло додаткові пункти допомоги з ліжками для маломобільних людей.

Підтримка бізнесу

Малий і середній бізнес отримав додаткову підтримку. ФОПи 2-ї та3-ї групи, які мають щонайменше одного найманого працівника, зможуть оформити одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на генератори, їх ремонт та пальне.

Для підприємців діятимуть кредити під 0% на купівлю енергетичного обладнання.

Забезпечення зв’язку

Спільно з мобільними операторами забезпечуємо резервне живлення базових станцій, щоб українці залишалися на зв’язку навіть під час тривалого відключення.

Продовольча безпека

З її слів, уряд перебува на постійному зв’язку з агровиробниками, які забезпечують стабільне виробництво й постачання навіть продукції під час відключення.

Допомога громадам

Цього тижня спрямували 2,56 млрд грн із резервного фонду бюджету на мобільну генерацію для областей із критичною потребою — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської.

Міжнародна підтримка

Провели засідання «Енергетичного Рамштайну». Партнери G7+ найближчим часом передадуть понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів та зроблять додаткові внески у Фонд підтримки енергетики України.

