Потреба в резервних джерелах живлення в Україні перевищила 500 МВт

Загальна потреба у резервних джерелах живлення для підприємств тепло- та водопостачання в Україні вже перевищує 500 МВт.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА).
Нагальні потреби енергосистеми
«росія цієї зими цілеспрямовано використовує холод як зброю. В умовах постійних ударів маємо розгортати додаткові потужності та зменшувати навантаження на систему. Наша потреба — генератори, які забезпечують критичні об’єкти. Паралельно маємо максимально швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Тому йдеться не лише про генератори, а про ширший перелік обладнання для ремонту мереж», — заявив Кулеба.
Загальна потреба резервних джерел живлення для підприємств тепло- та водопостачання вже перевищує 500 МВт. Уряд формує резерв потужностей — обладнання, яке можна оперативно перевозити до найдефіцитніших точок країни. Держава вже виділила на це 2,5 млрд грн.
Нагадаємо, раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що Україна напередодні зимового періоду накопичила у підземних сховищах 13,2 млрд куб. м природного газу, однак для стабільного проходження опалювального сезону країні необхідно імпортувати ще понад 4 млрд куб. м. Водночас залишається дефіцит фінансування на рівні близько $100 млн.
В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів російських окупантів. Вибито тисячі мегаватів генерації, заявляв раніше міністр енергетики Денис Шмигаль.
