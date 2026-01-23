Потреба в резервних джерелах живлення в Україні перевищила 500 МВт Вчора 18:00 — Енергетика

Олексій Кулеба на зустрічі із Європейською бізнес-асоціацією., mindev.gov.ua

Загальна потреба у резервних джерелах живлення для підприємств тепло- та водопостачання в Україні вже перевищує 500 МВт.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА).

Нагальні потреби енергосистеми

«росія цієї зими цілеспрямовано використовує холод як зброю. В умовах постійних ударів маємо розгортати додаткові потужності та зменшувати навантаження на систему. Наша потреба — генератори, які забезпечують критичні об’єкти. Паралельно маємо максимально швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Тому йдеться не лише про генератори, а про ширший перелік обладнання для ремонту мереж», — заявив Кулеба.

Загальна потреба резервних джерел живлення для підприємств тепло- та водопостачання вже перевищує 500 МВт. Уряд формує резерв потужностей — обладнання, яке можна оперативно перевозити до найдефіцитніших точок країни. Держава вже виділила на це 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив , що Україна напередодні зимового періоду накопичила у підземних сховищах 13,2 млрд куб. м природного газу, однак для стабільного проходження опалювального сезону країні необхідно імпортувати ще понад 4 млрд куб. м. Водночас залишається дефіцит фінансування на рівні близько $100 млн.

В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів російських окупантів. Вибито тисячі мегаватів генерації, заявляв раніше міністр енергетики Денис Шмигаль.

