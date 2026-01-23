Київ із найбільшою тепломережею в Європі: Кличко пояснив, чому альтернативної генерації недостатньо Сьогодні 10:33 — Енергетика

Київ зробив максимум можливого для мінімізації наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру, однак генератори та міні-ТЕЦ не можуть повноцінно забезпечити теплом мегаполіс.

Про це заявив в ефірі радіо «Київ-98 FM» мер Києва Віталій Кличко.

Альтернативна генерація не закриває потреби міста

За словами мера, Київ є найбільшим містом у Європі з централізованою системою теплопостачання. Загальна протяжність тепломереж у столиці становить близько 2700 км.

«Щоб побудувати альтернативну систему теплопостачання і генерації електроенергії, потрібні десятки років і десятки мільярдів доларів, не гривень. Таких ресурсів у нас немає, особливо в умовах війни. Когенераційні установки не можуть закрити потреби всього мегаполісу. Вони можуть працювати лише на окремих об’єктах соціальної сфери та критичної інфраструктури», — наголосив Кличко.

Підготовка до зими та наявні резерви

Мер повідомив, що Київ за власні кошти та за підтримки міжнародних партнерів підготував до опалювального сезону 1120 генераторів і 69 мобільних котелень. Понад 1000 житлових будинків отримали обладнання для альтернативного електрозабезпечення в межах міських програм підтримки.

Наразі в столиці працюють дві міні-ТЕЦ, ще на трьох об’єктах завершуються пусконалагоджувальні роботи.

Кличко зазначив, що з близько 200 когенераційних установок, переданих Україні в межах міжнародної допомоги, Київ отримав лише одну газопоршневу установку потужністю 1,5 МВт. Вона працює ще з минулого року для потреб одного зі стратегічних об’єктів міста.

За його словами, інші міні-ТЕЦ були передані в регіони, однак досі не введені в експлуатацію.

Також у столиці розгорнули близько 1 300 пунктів обігріву, з них — близько 200 пунктів розгорнув соціально відповідальний бізнес у торгових центрах. Ще 50 — мобільні пункти ДСНС.

Щодо забезпечення киян водою, то у місті 154 із 170 бюветів можуть працювати від генераторів.

Закуплено 120 генераторів і сонячні панелі для закладів соціальної сфери.

«Тому говорити, що Київ не готувався — абсолютна неправда й маніпуляція!» — наголосив Кличко.

Робота комунальних служб після атак

Мер окремо відзначив роботу столичних комунальників, які відновлюють тепло- та водопостачання після російських обстрілів.

«Те, що за кілька днів зробили наші комунальники, — це подвиг. Вони працювали цілодобово, запускаючи опалювальний сезон за температури мінус 20 градусів. Такого в історії Києва ще не було», — заявив Кличко.

Він також наголосив, що відновлювальні роботи ускладнює дефіцит електроенергії, оскільки без електропостачання неможливо підтримувати необхідний тиск у системах водо- та теплопостачання.

