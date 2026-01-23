0 800 307 555
Київ із найбільшою тепломережею в Європі: Кличко пояснив, чому альтернативної генерації недостатньо

Енергетика
Віталій Кличко перевіряє резервні енергетичні та теплогенеруючі потужності.
Віталій Кличко перевіряє резервні енергетичні та теплогенеруючі потужності., kyivcity.gov.ua
Київ зробив максимум можливого для мінімізації наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру, однак генератори та міні-ТЕЦ не можуть повноцінно забезпечити теплом мегаполіс.
Про це заявив в ефірі радіо «Київ-98 FM» мер Києва Віталій Кличко.

Альтернативна генерація не закриває потреби міста

За словами мера, Київ є найбільшим містом у Європі з централізованою системою теплопостачання. Загальна протяжність тепломереж у столиці становить близько 2700 км.
«Щоб побудувати альтернативну систему теплопостачання і генерації електроенергії, потрібні десятки років і десятки мільярдів доларів, не гривень. Таких ресурсів у нас немає, особливо в умовах війни. Когенераційні установки не можуть закрити потреби всього мегаполісу. Вони можуть працювати лише на окремих об’єктах соціальної сфери та критичної інфраструктури», — наголосив Кличко.

Підготовка до зими та наявні резерви

Мер повідомив, що Київ за власні кошти та за підтримки міжнародних партнерів підготував до опалювального сезону 1120 генераторів і 69 мобільних котелень. Понад 1000 житлових будинків отримали обладнання для альтернативного електрозабезпечення в межах міських програм підтримки.
Наразі в столиці працюють дві міні-ТЕЦ, ще на трьох об’єктах завершуються пусконалагоджувальні роботи.
Кличко зазначив, що з близько 200 когенераційних установок, переданих Україні в межах міжнародної допомоги, Київ отримав лише одну газопоршневу установку потужністю 1,5 МВт. Вона працює ще з минулого року для потреб одного зі стратегічних об’єктів міста.
За його словами, інші міні-ТЕЦ були передані в регіони, однак досі не введені в експлуатацію.
Також у столиці розгорнули близько 1 300 пунктів обігріву, з них — близько 200 пунктів розгорнув соціально відповідальний бізнес у торгових центрах. Ще 50 — мобільні пункти ДСНС.
Щодо забезпечення киян водою, то у місті 154 із 170 бюветів можуть працювати від генераторів.
Закуплено 120 генераторів і сонячні панелі для закладів соціальної сфери.
«Тому говорити, що Київ не готувався — абсолютна неправда й маніпуляція!» — наголосив Кличко.

Робота комунальних служб після атак

Мер окремо відзначив роботу столичних комунальників, які відновлюють тепло- та водопостачання після російських обстрілів.
«Те, що за кілька днів зробили наші комунальники, — це подвиг. Вони працювали цілодобово, запускаючи опалювальний сезон за температури мінус 20 градусів. Такого в історії Києва ще не було», — заявив Кличко.
Він також наголосив, що відновлювальні роботи ускладнює дефіцит електроенергії, оскільки без електропостачання неможливо підтримувати необхідний тиск у системах водо- та теплопостачання.
