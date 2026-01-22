Шмигаль анонсував перехід у Києві від екстрених «до жорстких, але прогнозованих графіків»: що каже ДТЕК
У Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії. Але у ДТЕКу кажуть, що дати стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде.
Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Ситуація в енергетиці
Як повідомив Шмигаль, у Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили ряд технічних рішень, які дозволять у найближчі дні перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.
«Над відновленням світла та тепла упродовж дня працювали 160 бригад. У нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», — наголосив Шмигаль.
Тепло та соціальна сфера
За словами міністра, за ці дні вдалось частково стабілізували роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок.
Шмигаль поставив усім службам чітке завдання: протягом дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань.
«На критичних точках міста задіяні 124 генератори різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають», — зауважив Шмигаль.
Коментар ДТЕК
У компанії повідомили, що дати стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде, оскільки столична енергосистема зараз перебуває в аварійному режимі.
«Хоч критичну інфраструктуру й заживили, та енергосистема міста все одно в глибокому аварійному режимі. Електрики для графіків бракує. Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення і затягуються», — сказано в повідомленні.
