Шмигаль анонсував перехід у Києві від екстрених «до жорстких, але прогнозованих графіків»: що каже ДТЕК Сьогодні 11:01 — Енергетика

Дати стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде.

У Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії. Але у ДТЕКу кажуть, що дати стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Ситуація в енергетиці

Як повідомив Шмигаль, у Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили ряд технічних рішень, які дозволять у найближчі дні перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

«Над відновленням світла та тепла упродовж дня працювали 160 бригад. У нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», — наголосив Шмигаль.

Тепло та соціальна сфера

За словами міністра, за ці дні вдалось частково стабілізували роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок.

Шмигаль поставив усім службам чітке завдання: протягом дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань.

«На критичних точках міста задіяні 124 генератори різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають», — зауважив Шмигаль.

Коментар ДТЕК

У компанії повідомили , що дати стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде, оскільки столична енергосистема зараз перебуває в аварійному режимі.

«Хоч критичну інфраструктуру й заживили, та енергосистема міста все одно в глибокому аварійному режимі. Електрики для графіків бракує. Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення і затягуються», — сказано в повідомленні.

