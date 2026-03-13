США тимчасово дозволили купувати російську нафту Сьогодні 18:00 — Енергетика

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє продаж російської сирої нафти та нафтопродуктів, уже завантажених на судна.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.

Тимчасовий дозвіл на операції з нафтою

Рішення пояснюють спробою розширити охоплення постачань та стабілізувати світові ціни на нафту на тлі подій на Близькому Сході.

Ліцензія надає тимчасовий дозвіл країнам купувати російську нафту, яка нині «застрягла в морі». Дозвіл діятиме від 12 березня до 11 квітня.

Які операції дозволені

Ідеться про дозвіл на операції, які пов’язані з:

безпечним пришвартуванням та якірним стоянням суден, що перевозять нафту чи нафтопродукти;

збереженням здоров’я та безпеки екіпажу будь-якого такого судна;

аварійним ремонтом або заходами щодо охорони навколишнього середовища, пов’язаними з будь-яким таким судном;

управлінням судном, забезпеченням екіпажу, заправкою, лоцманськими послугами, реєстрацією, підняттям прапора, страхуванням, класифікацією та рятувальними роботами.

Сира нафта та нафтові продукти російського походження, що підпадають під дію ліцензії, включають ті, що вироблені підсанкційними суб’єктами.

«Цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в транзиті, і не надасть значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх енергетичних доходів від податків, що стягуються в місці видобутку», — запевняє Бессент.

Попит на російську нафту зростає

За даними медіа, на тлі побоювань щодо перебоїв із постачанням із Близького Сходу інтерес трейдерів в Індії та Китаї щодо російської нафти останнім часом зріс. Міністерство фінансів США видало Індії 30-денну відмову від зобов’язань, що дозволить Нью-Делі купувати російську нафту.

Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація також розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що інші країни страждають більше за США через блокування Ормузької протоки, якою перевозять значну частину світового експорту нафти. Тому Трамп повідомив, що США пропонуватимуть політичне страхування від ризиків для танкерів у Перській затоці.

Трамп запевнив: хоча нині ціни на нафту підскочили, у довгостроковій перспективі операція проти Ірану має їх знизити.

hromadske

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.