Bloomberg дав невтішний прогноз щодо цін на нафту на найближчий рік

Енергетика
27
Що світовий ринок очікує в найближчий рік з цінами на нафту
Затяжна війна між США та Іраном продовжує впливати на світовий енергетичний ринок. На цьому тлі учасники ринку очікують, що ціни на нафту можуть надовго залишитися поблизу рекордних позначок.
Про це свідчить опитування Bloomberg Intelligence.
Більшість учасників світового ринку очікують, що середня ціна на нафту марки Brent протягом наступних 12 місяців перебуватиме у діапазоні від 81 до 100 доларів за барель.
Майже дві третини респондентів також вважають, що через геополітичні ризики на ринку надовго збережеться додаткова «премія за ризик» у розмірі 5−15 доларів за барель.
Аналітики Bloomberg Intelligence зазначають, що ринок поки не очікує повного руйнування старої моделі ціноутворення, однак вважає нинішню нестабільність довготривалою.

Ормузька протока є головною загрозою для світу

Війна навколо Ірану, яка триває вже 12 тижнів, серйозно вплинула на ситуацію в Ормузькій протоці — одному з ключових маршрутів постачання нафти у світі.
Через загрози атак та обмеження судноплавства світові поставки енергоносіїв суттєво скоротилися, а ринок зіткнувся з ризиками нової хвилі інфляції. Тому за оцінками учасників ринку, перебої у світових поставках можуть становити від 3 до 7 мільйонів барелів нафти на добу.
При цьому частина експертів вважає, що потоки через Ормузьку протоку ще довго залишатимуться нижчими за норму.

Інвестори готуються до тривалої нестабільності

Попри зростання ризиків, трейдери дедалі більше концентруються не на спекуляціях, а на захисті від різких коливань цін.
Хедж-фонди вже скоротили великі ставки на подальше зростання вартості нафти, а ринок активніше переходить до стратегій страхування ризиків.
Водночас у США очікують подальшого збільшення видобутку сланцевої нафти. За прогнозом американського Управління енергетичної інформації, у 2027 році видобуток у країні може досягти рекордних 14,1 млн барелів на добу.
За матеріалами:
РБК-Україна
