Скільки пального можна отримати з бареля нафти Сьогодні 21:32 — Енергетика

Нафтові бочки

На світовому нафтовому ринку обсяги сировини традиційно вимірюють у барелях. Саме в цій одиниці вказують ціни на нафту та обсяги видобутку. Хоча для більшості людей барель звучить незвично, насправді це просто стандартна міра, яка дорівнює приблизно 159 літрам.

Що таке нафтовий барель і скільки це в літрах

Барель спочатку використовувався в англійській системі мір, а згодом став міжнародним стандартом для нафтової галузі, повідомляє Energy Education

Для розрахунків застосовують так званий американський нафтовий барель, який дорівнює:

42 галонам;

приблизно 159 літрам нафти.

Саме в барелях визначають світові ціни на нафту марок Brent, WTI та Urals.

Скільки пального можна отримати з одного бареля

Після переробки одного бареля нафти можна отримати різні нафтопродукти. Точний вихід залежить від типу нафти та технології переробки.

Орієнтовно з одного бареля виробляють:

85−102 літри бензину;

25−30 літрів дизельного пального;

20−25 літрів авіаційного пального;

5−7 літрів мазуту;

близько 1 літра моторної оливи;

4−5 літрів скрапленого газу.

Крім того, утворюються нафтопереробний газ і нафтовий кокс.

Що зараз впливає на ціни на нафту

Вартість бареля нафти значною мірою залежить від геополітичної ситуації, насамперед на Близькому Сході.

Останніми тижнями ринок реагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих ударів по Ірану. Спочатку ціни різко зросли через загрозу ескалації, а згодом почали знижуватися після повідомлень про відтермінування силового сценарію.

Саме тому котирування нафти можуть суттєво змінюватися навіть через окремі політичні заяви.

