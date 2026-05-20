0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки пального можна отримати з бареля нафти

Енергетика
64
Нафтові бочки
Нафтові бочки
На світовому нафтовому ринку обсяги сировини традиційно вимірюють у барелях. Саме в цій одиниці вказують ціни на нафту та обсяги видобутку. Хоча для більшості людей барель звучить незвично, насправді це просто стандартна міра, яка дорівнює приблизно 159 літрам.

Що таке нафтовий барель і скільки це в літрах

Барель спочатку використовувався в англійській системі мір, а згодом став міжнародним стандартом для нафтової галузі, повідомляє Energy Education.
Для розрахунків застосовують так званий американський нафтовий барель, який дорівнює:
  • 42 галонам;
  • приблизно 159 літрам нафти.
Саме в барелях визначають світові ціни на нафту марок Brent, WTI та Urals.
Читайте також

Скільки пального можна отримати з одного бареля

Після переробки одного бареля нафти можна отримати різні нафтопродукти. Точний вихід залежить від типу нафти та технології переробки.
Орієнтовно з одного бареля виробляють:
  • 85−102 літри бензину;
  • 25−30 літрів дизельного пального;
  • 20−25 літрів авіаційного пального;
  • 5−7 літрів мазуту;
  • близько 1 літра моторної оливи;
  • 4−5 літрів скрапленого газу.
Крім того, утворюються нафтопереробний газ і нафтовий кокс.
Місце для вашої реклами

Що зараз впливає на ціни на нафту

Вартість бареля нафти значною мірою залежить від геополітичної ситуації, насамперед на Близькому Сході.
Останніми тижнями ринок реагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих ударів по Ірану. Спочатку ціни різко зросли через загрозу ескалації, а згодом почали знижуватися після повідомлень про відтермінування силового сценарію.
Саме тому котирування нафти можуть суттєво змінюватися навіть через окремі політичні заяви.
Раніше ми повідомляли, що європейські нафтогіганти заробили мільярди доларів на тлі війни в Ірані.
За матеріалами:
Телеканал 24
НафтаЕкспорт нафти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems