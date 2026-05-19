Ціни на АЗС 19 травня (інфографіка)
Ціни на бензин в Україні змінились в частині великих АЗС.
WOG підняв вартість пального на 1 гривню, тоді як OKKO, SOCAR та «Укрнафта» поки утримують попередні цінники.
Раніше Finance.ua писав, що Укрнафта забезпечує диверсифікацію джерел постачання, щоб пальне було завжди в наявності. Ресурс надходить переважно з європейських країн — Польщі, Литви, Румунії, Бельгії, Греції, Швеції, Німеччини та Фінляндії; із Близького Сходу — Саудівської Аравії та Кувейту; а, також, Туреччини та США.
Також ми писали, у яких країнах Єропи ціни на пальне знижуються, а де продовжують зростати.
Зокрема, бензин здешевшав у Польщі, Австрії, Ірландії, Румунії і менше ніж на 1% - в Україні. Дизель найбільше впав у ціні у Польщі, Чехії, Австрії, Румунії та Греції.
Водночас у деяких країнах здорожчання продовжувалось. Попри те, що адміністрація Трампа заявляє про завершення війни в Ірані, воєнний стан зберігається, а блокада іранських портів триває.
