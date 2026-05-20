Як не втратити компенсацію за автоцивілку в Дії: залишилось кілька днів

Ветеран за кермом автівки
В Україні добігає кінця термін подання заяв на компенсацію вартості автоцивілки для ветеранів і ветеранок. Йдеться про виплати за страховими договорами, строк дії яких уже завершився.
Про це нагадали у Дії.
Подати заявку необхідно до 23 травня включно.
Важливо:
  • оформити компенсацію можна навіть у разі, якщо поліс уже неактивний;
  • програма стосується пільгових договорів, укладених з 1 січня 2025 року.

Хто має право на компенсацію

Отримати відшкодування можуть ветерани з посвідченням учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Обов’язковою умовою є наявність відповідного статусу в застосунку Дія.
Також автомобіль має відповідати умовам програми: зокрема, не використовуватися для таксі чи комерційних вантажних перевезень.

Як подати заяву

Оформити компенсацію можна онлайн у кілька кроків:
  • відкрити застосунок Дія;
  • перейти в розділ «Ветеран PRO»;
  • обрати послугу компенсації автоцивілки;
  • подати заяву.
Після розгляду кошти надходитимуть на Дія.Картку.
Раніше ми повідомляли, система врегулювання ДТП за полісом ОСЦПВ за останні роки суттєво змінилася. Основні новації заклали ще у 2025 році, але саме зараз вони почали повноцінно працювати на практиці. Детальніше про зміни.
Світлана Вишковська
