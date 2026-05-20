Як не втратити компенсацію за автоцивілку в Дії: залишилось кілька днів

Ветеран за кермом автівки

В Україні добігає кінця термін подання заяв на компенсацію вартості автоцивілки для ветеранів і ветеранок. Йдеться про виплати за страховими договорами, строк дії яких уже завершився.

Про це нагадали у Дії.

Подати заявку необхідно до 23 травня включно.

Важливо:

оформити компенсацію можна навіть у разі, якщо поліс уже неактивний;

програма стосується пільгових договорів, укладених з 1 січня 2025 року.

Хто має право на компенсацію

Отримати відшкодування можуть ветерани з посвідченням учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Обов’язковою умовою є наявність відповідного статусу в застосунку Дія.

Також автомобіль має відповідати умовам програми: зокрема, не використовуватися для таксі чи комерційних вантажних перевезень.

Як подати заяву

Оформити компенсацію можна онлайн у кілька кроків:

відкрити застосунок Дія;

перейти в розділ «Ветеран PRO»;

обрати послугу компенсації автоцивілки;

подати заяву.

Після розгляду кошти надходитимуть на Дія.Картку.

Раніше ми повідомляли, система врегулювання ДТП за полісом ОСЦПВ за останні роки суттєво змінилася. Основні новації заклали ще у 2025 році, але саме зараз вони почали повноцінно працювати на практиці.

