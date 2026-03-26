0 800 307 555
укр
Автоцивілка 2026: що змінилося у врегулюванні ДТП

Страхування
164
Оформлення ДТП онлайн
Система врегулювання ДТП за полісом ОСЦПВ за останні роки суттєво змінилася. Основні новації заклали ще у 2025 році, але саме зараз вони почали повноцінно працювати на практиці.
Для водіїв це означає простіший алгоритм дій: менше бюрократії, швидші виплати та більше можливостей оформити все самостійно без залучення поліції. Особливо це помітно у випадку незначних ДТП за участю двох авто.
Із посиланням на МТСБУ розповідаємо про головні зміни, які вже діють для автоцивілки.

Європротокол онлайн: швидше і без поліції

Сьогодні дедалі більше аварій водії оформлюють самостійно (за дотримання умов його застосування). За підсумками 2025 року 46% ДТП були зафіксовані без поліції — фактично кожнен другий випадок.
Європротокол дозволяє уникнути адміністративної відповідальності (не вилучається водійське посвідчення, матеріали справи не передаються до суду, штраф за порушення ПДР не накладається).
Головні зміни у Європротоколах:
  • скасовано ліміт виплат за Європротоколом (раніше 80 тис. грн);
  • відшкодування тепер — у межах страхової суми до 250 тис. грн;
  • оформлення доступне онлайн через сервіс електронний Європротокол.
Як кажуть у МТСБУ, електронний формат значно спростив процес:
  • система підказує, як правильно заповнити дані;
  • автоматично перевіряє дані;
  • одразу передає документи страховій — більше не потрібно протягом трьох днів їхати до страховика й писати заяви.
Фактично достатньо оформити все зі смартфона, додати фото та підтвердити дані — і справа вже в роботі.

Пряме врегулювання

Ще одна важлива зміна — водій тепер може отримати виплату у своїй страховій компанії, а не у страховика винуватця (у передбачених законом випадках).
Як це працює:
  • після ДТП ви звертаєтесь до свого страховика;
  • компанія самостійно врегульовує всі питання;
  • виплата відбувається швидше і з меншими контактами.
Система стала обов’язковою для всіх страховиків ОСЦПВ. До неї також приєдналося МТСБУ, що дозволяє отримати виплату навіть у складніших випадках (наприклад, якщо у винуватця немає поліса).
У результаті:
  • строки врегулювання скоротилися вдвічі;
  • максимальний термін ухвалення рішення зменшено з 90 до 60 днів.

Ремонт на СТО замість «грошової оцінки»

Одна з ключових змін в оновленій автоцивілці — перехід до моделі реального відновлення авто. Як кажуть у МТСБУ, автомобіль має бути відновлений до стану, в якому він був до ДТП.
Що змінилося:
  • страхова зобов’язана запропонувати потерпілому не менше трьох СТО для ремонту;
  • для авто, які на гарантії — відновлення проводиться на авторизованому сервісі виробника;
  • також можливий ремонт на обраному СТО (за погодженням).
Важливо:
  • кошти одразу перераховуються на СТО;
  • водій не бере участі у розрахунках;
  • скасовано коефіцієнт зносу і франшизу.
Це означає повніше покриття витрат і менше клопоту для власника авто.
«Для водія це означає максимальний комфорт: не потрібно шукати майстрів, порівнювати ціни чи домовлятися про вартість робіт. Достатньо передати авто на СТО — усі подальші організаційні та фінансові питання бере на себе страхова компанія», — додають фахівці.
Альтернативно водій може обрати грошову виплату, однак у такому разі її розмір зменшується на розмір ПДВ (20%). Ремонт на СТО, натомість, дозволяє відновити автомобіль без додаткових витрат з боку водія.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems