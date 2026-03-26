Автоцивілка 2026: що змінилося у врегулюванні ДТП Вчора 17:08 — Страхування

Оформлення ДТП онлайн

Система врегулювання ДТП за полісом ОСЦПВ за останні роки суттєво змінилася. Основні новації заклали ще у 2025 році, але саме зараз вони почали повноцінно працювати на практиці.

Для водіїв це означає простіший алгоритм дій: менше бюрократії, швидші виплати та більше можливостей оформити все самостійно без залучення поліції. Особливо це помітно у випадку незначних ДТП за участю двох авто.

Із посиланням на МТСБУ розповідаємо про головні зміни, які вже діють для автоцивілки.

Європротокол онлайн: швидше і без поліції

Сьогодні дедалі більше аварій водії оформлюють самостійно (за дотримання умов його застосування ). За підсумками 2025 року 46% ДТП були зафіксовані без поліції — фактично кожнен другий випадок.

Європротокол дозволяє уникнути адміністративної відповідальності (не вилучається водійське посвідчення, матеріали справи не передаються до суду, штраф за порушення ПДР не накладається).

Головні зміни у Європротоколах:

скасовано ліміт виплат за Європротоколом (раніше 80 тис. грн);

відшкодування тепер — у межах страхової суми до 250 тис. грн;

оформлення доступне онлайн через сервіс електронний Європротокол.

Як кажуть у МТСБУ, електронний формат значно спростив процес:

система підказує, як правильно заповнити дані;

автоматично перевіряє дані;

одразу передає документи страховій — більше не потрібно протягом трьох днів їхати до страховика й писати заяви.

Фактично достатньо оформити все зі смартфона, додати фото та підтвердити дані — і справа вже в роботі.

Пряме врегулювання

отримати виплату у своїй страховій компанії, а не у страховика винуватця ( Ще одна важлива зміна — водій тепер може у передбачених законом випадках ).

Як це працює:

після ДТП ви звертаєтесь до свого страховика;

компанія самостійно врегульовує всі питання;

виплата відбувається швидше і з меншими контактами.

Система стала обов’язковою для всіх страховиків ОСЦПВ. До неї також приєдналося МТСБУ, що дозволяє отримати виплату навіть у складніших випадках (наприклад, якщо у винуватця немає поліса).

У результаті:

строки врегулювання скоротилися вдвічі;

максимальний термін ухвалення рішення зменшено з 90 до 60 днів.

Ремонт на СТО замість «грошової оцінки»

Одна з ключових змін в оновленій автоцивілці — перехід до моделі реального відновлення авто. Як кажуть у МТСБУ, автомобіль має бути відновлений до стану, в якому він був до ДТП.

Що змінилося:

страхова зобов’язана запропонувати потерпілому не менше трьох СТО для ремонту;

для авто, які на гарантії — відновлення проводиться на авторизованому сервісі виробника;

також можливий ремонт на обраному СТО (за погодженням).

Важливо:

кошти одразу перераховуються на СТО;

водій не бере участі у розрахунках;

скасовано коефіцієнт зносу і франшизу.

Це означає повніше покриття витрат і менше клопоту для власника авто.

«Для водія це означає максимальний комфорт: не потрібно шукати майстрів, порівнювати ціни чи домовлятися про вартість робіт. Достатньо передати авто на СТО — усі подальші організаційні та фінансові питання бере на себе страхова компанія», — додають фахівці.

Альтернативно водій може обрати грошову виплату, однак у такому разі її розмір зменшується на розмір ПДВ (20%). Ремонт на СТО, натомість, дозволяє відновити автомобіль без додаткових витрат з боку водія.

