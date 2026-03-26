Автоцивілка 2026: що змінилося у врегулюванні ДТП
Система врегулювання ДТП за полісом ОСЦПВ за останні роки суттєво змінилася. Основні новації заклали ще у 2025 році, але саме зараз вони почали повноцінно працювати на практиці.
Для водіїв це означає простіший алгоритм дій: менше бюрократії, швидші виплати та більше можливостей оформити все самостійно без залучення поліції. Особливо це помітно у випадку незначних ДТП за участю двох авто.
Із посиланням на МТСБУ розповідаємо про головні зміни, які вже діють для автоцивілки.
Європротокол онлайн: швидше і без поліції
Сьогодні дедалі більше аварій водії оформлюють самостійно (за дотримання умов його застосування). За підсумками 2025 року 46% ДТП були зафіксовані без поліції — фактично кожнен другий випадок.
Європротокол дозволяє уникнути адміністративної відповідальності (не вилучається водійське посвідчення, матеріали справи не передаються до суду, штраф за порушення ПДР не накладається).
Головні зміни у Європротоколах:
- скасовано ліміт виплат за Європротоколом (раніше 80 тис. грн);
- відшкодування тепер — у межах страхової суми до 250 тис. грн;
- оформлення доступне онлайн через сервіс електронний Європротокол.
Як кажуть у МТСБУ, електронний формат значно спростив процес:
- система підказує, як правильно заповнити дані;
- автоматично перевіряє дані;
- одразу передає документи страховій — більше не потрібно протягом трьох днів їхати до страховика й писати заяви.
Фактично достатньо оформити все зі смартфона, додати фото та підтвердити дані — і справа вже в роботі.
Пряме врегулювання
Ще одна важлива зміна — водій тепер може отримати виплату у своїй страховій компанії, а не у страховика винуватця (у передбачених законом випадках).
Як це працює:
- після ДТП ви звертаєтесь до свого страховика;
- компанія самостійно врегульовує всі питання;
- виплата відбувається швидше і з меншими контактами.
Система стала обов’язковою для всіх страховиків ОСЦПВ. До неї також приєдналося МТСБУ, що дозволяє отримати виплату навіть у складніших випадках (наприклад, якщо у винуватця немає поліса).
У результаті:
- строки врегулювання скоротилися вдвічі;
- максимальний термін ухвалення рішення зменшено з 90 до 60 днів.
Ремонт на СТО замість «грошової оцінки»
Одна з ключових змін в оновленій автоцивілці — перехід до моделі реального відновлення авто. Як кажуть у МТСБУ, автомобіль має бути відновлений до стану, в якому він був до ДТП.
Що змінилося:
- страхова зобов’язана запропонувати потерпілому не менше трьох СТО для ремонту;
- для авто, які на гарантії — відновлення проводиться на авторизованому сервісі виробника;
- також можливий ремонт на обраному СТО (за погодженням).
Важливо:
- кошти одразу перераховуються на СТО;
- водій не бере участі у розрахунках;
- скасовано коефіцієнт зносу і франшизу.
Це означає повніше покриття витрат і менше клопоту для власника авто.
«Для водія це означає максимальний комфорт: не потрібно шукати майстрів, порівнювати ціни чи домовлятися про вартість робіт. Достатньо передати авто на СТО — усі подальші організаційні та фінансові питання бере на себе страхова компанія», — додають фахівці.
Альтернативно водій може обрати грошову виплату, однак у такому разі її розмір зменшується на розмір ПДВ (20%). Ремонт на СТО, натомість, дозволяє відновити автомобіль без додаткових витрат з боку водія.
