єЧерга на кордоні автоматично перевірятиме наявність «Зеленої картки»

Із 12 травня 2026 року система єЧерга автоматично перевірятиме, чи має транспорт чинний міжнародний страховий сертифікат «Зелена картка». Йдеться про комерційних перевізників: якщо поліс буде відсутній або недійсний, запис у черзі можуть скасувати.
Новий функціонал Міністерство розвитку громад та територій запускає спільно з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).
Що зміниться для водіїв
Під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність страхового полісу та показуватиме його статус в особистому кабінеті користувача.
«Ми продовжуємо розвивати єЧергу як сервіс, який не лише допомагає планувати перетин кордону, а й попереджає водіїв про потенційні ризики ще до прибуття до пункту пропуску. Автоматична перевірка „Зеленої картки“ дозволить уникнути неприємних ситуацій на кордоні, зекономити час водіїв та зробити перетин більш прогнозованим і комфортним», — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Важливо
Нагадуємо, «Зелена картка» є обов’язковою для виїзду за кордон комерційного транспорту з українською реєстрацією.
Також варто зазначити, що договір «Зелена картка» починає діяти не раніше наступного дня після оформлення. Це правило діє вже тривалий час, адже інформація про договір має бути внесена до Єдиної централізованої бази даних.
Раніше ми повідомляли, що електронну систему «єЧерга» для перетину кордону легковими автомобілями планують запустити в червні 2026 року. Записатися в чергу можна буде через Дію, сайт чи мобільний застосунок.